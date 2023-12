Apple TV+ : prix, catalogue, infos, tout savoir sur le service de streaming

Apple TV + est le service de streaming de la marque à la Pomme. Il a débarqué en France en novembre 2019 et est un challenger redoutable pour ses concurrents principaux comme Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ et consorts. Le géant américain a donc la lourde tâche de se faire une place de choix au sein d’un marché déjà saturé. Au mois d’avril, le service pouvait compter sur ses 25 millions d’abonnés à travers le monde. C’est encore très loin des plus de 200 millions de Netflix ou d’Amazon Prime.

Son tarif reste abordable et se positionne dans la moyenne basse des tarifs proposés par les autres entreprises. Surtout que la marque à la pomme ne propose qu’un seul tarif et inclus directement la 4K HDR et de nombreux appareils en simultanés. Récemment, Apple a signé un contrat historique avec Canal+. Le groupe de Vincent Bolloré propose désormais d’office le service Apple TV+ aux abonnés.

💰 Combien coûte Apple TV+ ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le service de VOD propose sept jours gratuits avant d’enchaîner sur un abonnement à 9,99 € (auparavant à 6,99 €). A ce prix, vous aurez droit à la 4K sur six écrans en même temps, histoire de contenter toute la famille. Le prix reste dans la moyenne. Il est également possible d’accéder au service en souscrivant un abonnement à Apple One qui regroupe Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, iCloud et Fitness+.

Apple One est déclinée en trois offres :

Individuel à 19,95 € / mois . Permet à une seule personne d’en profiter et le stockage iCloud s’élève à 50 Go

. Permet à une seule personne d’en profiter et le stockage iCloud s’élève à 50 Go Famille à 25,95 € . Jusqu’à cinq personnes peuvent profiter de l’abonnement. Le stockage iCloud est de 200 Go.

. Jusqu’à cinq personnes peuvent profiter de l’abonnement. Le stockage iCloud est de 200 Go. Premium à 34,95 € / mois. Jusqu’à cinq personnes peuvent profiter de l’abonnement. Le stockage iCloud est de 2 To.

C’est beaucoup moins cher que Netflix pour des prestations équivalentes mais plus cher qu’Amazon. Si vous achetez un appareil Apple, vous aurez droit à trois mois offerts au service Apple TV+. Vous pourrez donc profiter d’un catalogue intéressant doté de contenus cinématographiques produits par le créateur de l’iPhone.

🍏 Où regarder Apple TV+ ?

Apple TV+ est disponible un peu partout. L’application est pré-installée sur iPhone, iPad et sur l’Apple TV. Sinon, le SVOD est bien entendu accessible via navigateur sur Mac et Windows. On regrettera toutefois de l’absence d’une application pour Xbox Series et Playstation 5, à la manière de Netflix. Certaines marques de téléviseurs comme Samsung intègrent directement l’application sur leur TV, ce qui permet aux utilisateurs d’y avoir accès directement sans passer par un boîtier chromecast ou même par l’achat d’un boîtier Apple TV.

🎬 Est-ce que Apple TV+ est gratuit avec Canal+ ?

En avril de cette année, le géant américain a signé un contrat avec le groupe français. Il stipule que le service de la pomme est inclus pour tous les abonnés Canal+ sans surcoût, et ce pour plusieurs années. Il est accessible sur MyCanal. Certains programmes Apple originals seront également diffusés sur la chaîne du groupe.

💶 Quel est le budget d’Apple TV+ ?

A son lancement, la firme avait prévu d’investir 1 milliard de dollars. Mais un article du Financial Times défrayait la chronique quand le budget alloué aurait été revu considérablement à la hausse pour atteindre 6 milliards de dollars, alors que le service n’avait même pas encore été lancé.

Mais la firme a aussi des projets à destination du grand écran puisqu’un récent article de Bloomberg mentionne la somme d’1 milliard de dollars par an alloués au cinéma. Cela veut dire qu’il y aura plus de production Apple originals films dans les salles obscures.

Il semblerait qu’Apple soit de plus en plus prêt à investir dans ses services plutôt que dans ses téléphones. Ce qui est compréhensible quand on apprend que ses services correspondent maintenant à 21% de ses ventes alors que ses iPhone passent en dessous des 50%.

⚙️ Quels sont les caractéristiques de l’abonnement Apple TV+ ?

Contrairement à ses concurrents, Apple ne décline son abonnement qu’avec une seule offre : celle de 9,99 €. Cela comprend de nombreux avantages qui ne sont pas forcément inclus en déboursant la même somme chez beaucoup de ses rivaux.

Pas de publicité :

Rien de bien surprenant et tout à fait normal, l’abonnement ne contient aucune publicité. Comme pour tous ses rivaux (excepté avec l’abonnement d’entrée de gamme chez le N rouge), vous ne serez pas freiné dans vos visionnages par de la publicité invasive.

4K HDR et Dolby Atmos :

Cela devient la norme, mais il est toujours satisfaisant d’apprendre qu’il sera possible de regarder du contenu en 4K HDR. Vous pourrez profiter d’une scène colorimétrique et lumineuse plus large qu’en SDR. Le Dolby Atmos sera aussi de la partie pour un son plus immersif et spatialisé.

Mode téléchargement

C’est aussi la norme des principaux services de streaming : proposer un mode téléchargement pour pouvoir regarder le contenu en mode hors ligne. C’est l’idéal pour regarder tranquillement votre film ou série dans le train ou dans l’avion.

Nombre d’écrans en simultanés

Si jusqu’à maintenant le service ne sortait pas des sentiers battus, il se distingue par la possibilité de se connecter à Apple TV+ sur six appareils en même temps. C’est le haut du panier, quand beaucoup des concurrents limitent à quatre appareil, ou interdisent carrément le partage de compte (vous aurez deviné de qui on parle).

🎥 Quelles sont les séries et films sur Apple TV+ ?

L’entreprise célèbre pour ses iPhone a toujours prôné la qualité plutôt que la quantité pour son contenu. De ce fait, le nombre de films et séries paraît très léger vis à vis de ses concurrents. Maintenant, il est vrai que nombre de ses programmes sont de très bonne qualité. Chez Netflix par exemple, si elle peut bien sûr compter sur de nombreux contenus excellents comme Narcos, La Casa de Papel ou encore Le Jeu de la dame, beaucoup de ses productions peuvent être médiocres voir mauvais.

Voici une liste non exhaustive de programmes sur Apple TV+ et produits par l’entreprise :

For All Mankind , série de science-fiction. 4 saisons.

, série de science-fiction. 4 saisons. Monarch: Legacy of Monsters, série de science-fiction. 1 saison.

Slow Horses , série de suspense. 3 saisons.

, série de suspense. 3 saisons. The Morning Show, série drame. 1 saison

série drame. 1 saison Lessons in Chemistry , série drame. 1 saisons

, série drame. 1 saisons Ted Lasso , série humoristique. 3 saisons

, série humoristique. 3 saisons The Buccaneers, série dramatique. 1 saison

Invasion , série de science-fiction. 2 saisons

, série de science-fiction. 2 saisons Dickinson , Comédie dramatique, 3 saisons.

, Comédie dramatique, 3 saisons. Servant . Drame, épouvante-horreur, Thriller, 4 saisons.

. Drame, épouvante-horreur, Thriller, 4 saisons. Home Before Dark . Dramen Thriller, 2 saisons.

. Dramen Thriller, 2 saisons. Ted Lasso. Comédie dramatique, 3 saisons.

Silo . Science-fiction, drame. 1 saison.

. Science-fiction, drame. 1 saison. Black Bird . Drame, Thriller, Policier. 1 saison.

. Drame, Thriller, Policier. 1 saison. Foundation . Science-fiction, Drame. 2 saisons.

. Science-fiction, Drame. 2 saisons. Défendre Jacob . Thriller policier. 1 saison.

. Thriller policier. 1 saison. See. Science-fiction post-apocalyptique. 3 saisons.

🎦 Quelles sont les séries à venir sur Apple TV+ ?

La marque à la pomme a encore de nombreux projets en cours de développement. Prochainement, ce sont 5 programmes qui sont prévus dans les trois prochains mois, notamment un documentaire sur Lionel Messi.

Criminal Record. Thriller policier. Sortie le 10 janvier 2024

Thriller policier. Sortie le 10 janvier 2024 Masters of the Air . Drame, Guerre. Sortie le 26 janvier 2024

. Drame, Guerre. Sortie le 26 janvier 2024 The New Look . Thriller, Drame. Sortie le 14 février 2024

. Thriller, Drame. Sortie le 14 février 2024 La Coupe du Monde de Messi : Le sacre d’une légende. Documentaire. Sortie le 21 février

: Le sacre d’une légende. Documentaire. Sortie le 21 février Palm Royale. Sortie le 20 mars. Comédie.

Apple peur se targuer d’avoir recruté de nombreux acteurs et réalisateurs célèbres d’Hollywood. On pense notamment à See, sortie en 2019 sur la plateforme. La série met en scène Jason Momoa dans un décor post-apocalyptique de qualité. Catapulté dans une période future où l’humanité a perdu la vue, elle a du s’adapter afin de construire, échanger, chasser et survivre. Mais l’équilibre est perturbé lorsque des jumeaux naissent avec la capacité de voir.

The Morning Show a également fait son effet en mettant en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Le programme raconte le milieu impitoyable d’une matinale info aux Etats-Unis à travers les yeux de deux femmes qui tentent de se faire une place. Le programme a été acclamé par la critique et rencontré un joli succès.

Tous les programmes Apple TV+ sont produits par la marque à la pomme, quand Netflix et Amazon Prime signent également des contrats pour diffuser aussi des contenu qui ne sont pas les leurs. C’est pourquoi le catalogue peut paraître dérisoire.

On peut aussi imaginer le prix des contrats pour lesquels Samsung et Amazon ont accepté de proposer ce service respectivement sur ses téléviseurs et sur la Fire TV Cube (disponible aux US uniquement). Plus de 25 millions de personnes ont souscrit à l’offre Apple TV+. C’est beaucoup moins que les 100 millions de prévus.

