SFR : les abonnés quittent tous le navire, la dette s’élève à 24 milliards d’euros

Rien ne va plus pour SFR. Alors que les abonnés s’en vont en masse, les derniers résultats financiers ne sont pas bons. L’opérateur accuse une dette à hauteur de 24 milliards d’euros, rien que ça.

SFR a perdu 343 000 abonnés mobiles et 87 000 abonnés fixes en trois mois, aggravant sa situation financière déjà précaire

La dette d’Altice atteint 24,4 milliards d’euros, soit près de dix fois son chiffre d’affaires annuel

Pour redresser sa situation, Patrick Drahi multiplie les cessions d’actifs

Les déboires ne s’arrêtent pas pour SFR. Les abonnés s’en vont en masse et, l’an dernier, l’opérateur a été perquisitionné. La situation ne s’arrange pas pour le groupe Altice puisque ses résultats financiers du second semestre 2024 sont catastrophiques. Sa situation économique l’enfonce un peu plus dans le rouge.

SFR s’enfonce dans le rouge, c’est une catastrophe

En seulement trois mois, SFR a perdu 343 000 abonnés mobiles et 87 000 abonnés fixes. Il s’agit d’une tendance constante depuis l’automne 2022 : l’opérateur a perdu environ deux millions de clients, depuis. Le chiffre d’affaires a diminué de 5,2 % par rapport à la même période, l’an dernier. Au premier trimestre, la baisse était de 3,8 %.

La situation financière du groupe Altice est d’autant plus préoccupante que sa dette atteint désormais 24,4 milliards d’euros : c’est dix fois son chiffre d’affaires annuel. Malgré l’objectif d’un désendettement pour 2024, l’entreprise peine à redresser la barre.

Reste une bonne nouvelle au milieu de la crise : SFR a un réseau mobile performant puisque classé premier ex æquo dans le dernier baromètre nPerf pour la 4G et la 5G. Toutefois, l’entreprise est en troisième position sur le réseau fibre derrière Orange dans les tests de débit selon DegroupTest. La faute à une infrastructure coaxiale.

SFR fait tout pour mettre fin à cette crise

Pour endiguer cette crise, le groupe Altice a pris plusieurs décisions, notamment l’augmentation des tarifs et la suppression des prix préférentiels pour les nouveaux abonnés. Ce qui ne suffit pas à résoudre les problèmes de performance du réseau fibre ou à améliorer la réputation du service client, souvent critiqué.

Face à cette situation, Patrick Drahi, dirigeant du groupe Altice, se repose sur une stratégie de cessions d’actifs. Récemment, le groupe a vendu sa branche Média (BFM, RMC) à CMA CGM et sa filiale adtech Teads à Outbrain. SFR a également cédé 70 % de ses data centers à Morgan Stanley.

D’autres ventes sont envisagées, notamment celle de La Poste Mobile, dont SFR détient 49 %. Il est possible que l’opérateur se sépare d’une partie de XpFibre et de l’opérateur portugais Meo. L’hypothèse d’une cession partielle du capital de SFR lui-même est également évoquée pour réduire la dette de sa maison mère.

Source : Frandroid