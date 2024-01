RED by SFR : les abonnés mobile et fibre victimes de nouvelles augmentations

©Unsplash et RED by SFR

En effet, le réseau SFR n’est pas aussi qualitatif que celui d’Orange ou de Bouygues et est le second opérateur tombant le plus en panne. De plus, si l’offre des box internet et des forfaits mobile de SFR reste intéressante, l’entreprise enchaîne les hausses de ses prix.

En novembre dernier, l’opérateur avait effectivement augmenté les tarifs de certaines de ses offres. Il semblerait que cette tendance ne soit pas prête de s’arrêter et elle touche désormais également RED, la marque digitale et sans engagement de SFR.

Ainsi, toutes les offres mobile RED sont désormais un euro plus chères sans que les services aient été améliorés. L’entreprise justifie cette augmentation par la “hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service”. SFR évoque les coûts importants de la logistique, des composants mais aussi des matières premières.

Actuellement, les offres mobiles sans engagement de RED sont proposés aux tarifs suivant :

Appels, SMS/MMS illimités, 1 Go de data en 4G : 4,99 €/mois.

Appels, SMS/MMS illimités, 20 Go de data en 4G : 9,99 €/mois (plus 3 € pour la 5G).

Appels, SMS/MMS illimités, 130 Go de data en 4G/5G : 13,99 €/mois.

Appels, SMS/MMS illimités, 200 Go de data en 4G/5G : 17,99 €/mois.

RED et SFR augmentent leurs tarifs sur la quasi-totalité de leurs offres

Évidemment, ces prix plus élevés se font au détriment des consommateurs. Ces derniers ne devraient, d’allieurs, pas être convaincus par les arguments de l’entreprise. Malheureusement, ce n’est pas tout et les offres internet ont elles aussi été augmentées.

Publicité de lancement de la SFR Box 8 ©SFR

Désormais, la SFR Box 7 d’entrée de gamme (sans décodeur TV) sera proposée à 25,99 euros par mois. Soit une hausse d’un euro par rapport à l’année dernière, ici aussi. La SFR Box 8 (en Wi-Fi 6) est également touchée et passe à un tarif mensuel de 32,99 euros.

Enfin, cerise sur le gâteau, l’offre historique RED Box, auparavant à 13,99 euros par mois, va voir son prix augmenter de 6 euros. C’est dès le 9 février 2024 que cette augmentation va prendre effet et faire passer l’abonnement à 19,98 euros. Une annonce qui a été faite par mail et qui représente une très mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de cette offre ADSL.

Une hausse des prix qui risque de mal passer

Ce qui est certain, c’est que ces hausses successives des tarifs de l’opérateur risquent d’être très mal accueillies. En plus de ne pas toujours être fiable, comme dit plus haut, la hausse des prix ne s’accompagne pas d’une amélioration du service. Si les consommateurs n’ont pas le droit de refuser cette hausse, la nature sans engagement des offres RED leur donne le droit de résilier leur abonnement à tout instant.

Offre ADSL RED by SFR ©RED by SFR

Finalement, SFR pourrait avoir fait le mauvais choix en augmentant ses tarifs de la sorte. Il est possible qu’un exode de ses utilisateurs se profile à l’horizon. En espérant tout de même que ces augmentations puissent permettre à l’opérateur de fournir un service plus qualitatif.

Source : Cablereview