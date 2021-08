Shang-Chi : pourquoi Doctor Strange ne fait pas une apparition dans le film ?

Shang-Chi s’apprête enfin à débarquer dans les salles obscures. Première aventure en solitaire pour ce personnage, le film devrait tout de même se connecter au MCU. Etant donné que Doctor Strange sera le prochain à faire son retour, il paraissait logique qu’il fasse une incursion dans ce projet. Mais il n’en est finalement rien. Seul Wong, son compagnon, sera finalement de la partie. Pas de caméo en vue, malgré de nombreuses spéculations à ce sujet. Mais cette absence est logique, si on en croit les propos de Destin Daniel Cretton.

En effet, le réalisateur affirme que cette hypothèse a bien été évoquée avec les équipes créatives. Mais elle n’a finalement pas été retenue, pour une raison plutôt logique.

Shang-Chi se prive d’une incursion de Doctor Strange

« Il y a des raisons évidentes pour lesquelles Doctor Strange n’est pas là. Bien que j’aurais aimé le faire apparaître dans notre film. Tout cela est le résultat de longs échanges avec Kevin Feige et ses équipes, qui travaillent sur bien d’autres projets » explique ainsi le réalisateur. En effet, de nombreux facteurs peuvent expliquer cette absence, finalement très remarquée (et remarquable).

Tout d’abord, on voit Wong passer un portail dans la bande annonce du prochain Spider-Man. Il pourrait se rendre sur le ring présenté dans le trailer de Shang-Chi, suggérant que les scénarios des deux projets se déroulent au même moment. Autre raison de taille, la série What if… ? offrira un épisode dédié à Doctor Strange. Ce dernier semble mettre en scène le personnage dans une version plus sombre et plus méchante. De fait, le vrai Strange pourrait être mis au tapis par sa copie « dark' », qui pourrait en profiter pour prendre sa place dans le MCU. Cela expliquerait également son absence dans les épisodes de WandaVision.

Reste à savoir ce que Marvel prépare dans le plus grand secret. La sortie prochaine de Doctor Strange devrait confirmer ou non, ces nombreuses théories. Autant dire que l’impatience est à son comble chez les fans du genre.

