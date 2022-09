She-Hulk : la créatrice explique le caméo de Megan Thee Stallion

Le troisième épisode de She-Hulk : Attorney at Law est disponible sur Disney+ depuis le 1er septembre. Cet épisode renfermait un gros caméo, celui de Megan Thee Stallion. La célèbre rappeuse américaine a effectivement fait une entrée remarquée dans le MCU avec son rôle dans She-Hulk. Sa scène post-générique avec Jennifer Walters alias She-Hulk très réaliste à l’écran n’a pas manqué de faire réagir les fans sur les réseaux sociaux.

She-Hulk et Megan Thee Stallion – Crédit : Marvel Studios

L’artiste américaine avait teasé son arrivée dans le casting de She-Hulk avant l’épisode 3, mais elle n’avait pas donné plus de détails sur son rôle. Megan Thee Stallion apparaît dans la scène post-générique de She-Hulk. Elle joue son propre rôle et on la voit « twerker » avec Jennifer Walters interprétée par Tatiana Maslany.

Tatiana Maslany (She-Hulk) est une fan de Megan Thee Stallion

Cette scène avec Megan Thee Stallion a évidemment surpris les téléspectateurs qui ne s’attendaient pas à voir la rappeuse débarquer dans la série Marvel. La créatrice de She-Hulk, Jessica Gao, a donc expliqué les origines de ce caméo lors d’une interview accordée à Entertainment Weekly. « Nous ne savions même pas que nous pouvions rêver aussi grand. Lorsque nous avons écrit le scénario, tout ce que nous savions, c’était que nous avions besoin d’une célébrité féminine très célèbre, très connue et très belle », a déclaré Jessica Gao.

En fait, la production ne pensait même pas à Megan Thee Stallion jusqu`à ce que l’actrice Jameela Jamil qui joue Titania mentionne son nom. Jessica Gao a expliqué que : « Quand Jameela a suggéré Megan, nous avons tous perdu la tête. Elle est parfaite à bien des égards. C’est une belle jeune célébrité qui ne sortirait jamais avec Dennis Bukowski [Drew Matthews], mais aussi une femme puissante qui incarne beaucoup de ce que She-Hulk incarne. Et puis c’était la petite cerise sur le gâteau que Tatiana soit la plus grande fan de Megan au monde. Dès que ce nom a été mentionné, il n’y avait personne d’autre ». En effet, l’actrice Tatiana Maslany a révélé à quel point elle a toujours été l’une des plus grandes fans de Megan Thee Stallion.

Megan Thee Stallion adore Marvel

De son côté, Megan Thee Stallion est aussi une grande fan de Marvel. Elle n’a donc pas hésité avant d’accepter la proposition pour intégrer le casting de She-Hulk. Jessica Gao a donc écrit la scène post-générique, mais elle a laissé les deux artistes y ajouter leur touche personnelle. Tatiana Maslany a révélé que : « elle [Megan] m’a laissé faire mon propre truc. Elle m’a laissé profiter de mon processus. J’essayais juste de ne pas pleurer, j’étais tellement excitée. Mais je me suis préparée toute ma vie ». L’actrice de She-Hulk s’était effectivement déjà entraînée à twerker avec les vidéos de Megan Thee Stallion.

Source : BGR