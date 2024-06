The Acolyte : la série Star Wars « trop woke » ? La créatrice recadre des téléspectateurs

© Disney+

La série Star Wars : The Acolyte était particulièrement attendu par les fans de la licence. Malheureusement pour eux, la qualité du show n’atteint pas celle d’Ahsoka ou encore d’Andor. Les téléspectateurs critiquent vertement la série sur les réseaux sociaux et ne manquent pas non plus de déposer une note cinglante à Star Wars : The Acolyte sur les sites spécialisés.

Une partie du public trouve la série trop « woke », notamment à cause de la représentation de la communauté LGBTQIA+ symbolisée par la présence des sorcières de Brendok. Une critique à laquelle vient de répondre la showrunner Leslye Headland.

Star Wars The Acolyte considéré comme trop woke, la créatrice répond

Star Wars : The Acolyte n’a clairement pas convaincu la communauté, qui s’attendait à vivre d’intenses émotions devant son écran. Si la plupart des critiques pointent du doigt la qualité de l’écriture et le scénario qui casserait le canon de Star Wars, d’autres reprochent à la série son « wokisme », notamment, car les sorcières de Brendok sont queers.

Les deux femmes ont eu des jumelles ensemble, Mae et Osha. Toutefois, Leslye Headland affirme qu’elle n’a pas « créé un contenu queer, avec un grand Q ». Pour elle, la relation entre les deux personnages est justifiée par le scénario.

« Elles vivent dans une société matriarcale. En tant que femme homosexuelle, je savais qu’on lirait que leur sexualité est homosexuelle, mais il n’y a pas non plus d’hommes dans leur communauté. Il était donc naturel qu’elles se rapprochent l’une de l’autre. Je dirais qu’il est très réducteur de les qualifier de lesbiennes. Je pense que cela signifie que vous ne prêtez pas vraiment attention à l’histoire » développe-t-elle chez The Hollywood Reporter.

L’histoire suggère d’ailleurs qu’Aniseya a utilisé les pouvoirs de la Force pour avoir les jumelles avec Koril, mais Leslye Headland ne s’épanche pas sur le sujet. Quoi qu’il en soit, on imagine mal que Star Wars : The Acolyte puisse avoir une deuxième saison après un tel échec.