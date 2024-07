The Acolyte fait des révélations sur les midi-chloriens et l’origine mystérieuse des jumelles

L’épisode 7 de The Acolyte a permis d’éclaircir davantage l’origine mystérieuse d’Osha et Mae. C’est en étudiant leurs midi-chloriens que les Jedi ont compris que la naissance des jumelles n’avait rien de naturel.

The Acolyte a le mérite de bousculer des concepts poussiéreux de Star Wars, donnant de nouvelles perspectives à notre compréhension de l’univers. L’avant-dernier chapitre de la saison 1 prend la forme d’un retour en arrière. Nous voilà à nouveau plongés sur la planète Brendok alors qu’Osha et Mae ne sont encore que des enfants gardés précieusement par Aniseya et ses sorcières. L’épisode 7 se déroule au même moment que l’épisode 3 mais montre des points de vue différents.

Après avoir prélevé le sang des jumelles pour tester leur sensibilité à la Force, Torbin fait une découverte étonnante qu’il s’empresse de partager avec Sol et consorts. Le résultat des analyses sanguines révèle un “fort faux de midi-chloriens”. Pour rappel, ces micro-organismes se nichent dans les cellules des êtres vivants, maintenant leur lien avec la Force. Ce concept a été introduit dans La Menace Fantôme, Qui-Gon constatant le taux anormalement élevé de midi-chloriens dans le sang d’Anakin.

The Acolyte : Mae et Osha ont des symbiotes identiques

Mais revenons à The Acolyte. Si le taux de midi-chloriens des jumelles est “extrêmement élevé”, indiquant une grande sensibilité à la Force, Torbin fait une découverte déconcertante. “Leurs symbiotes sont exactement identiques. Même de vrais jumeaux ont des symbiotes différents. C’est impossible à moins qu’il y ait eu manipulation”, analyse le padawan.

Les jumelles auraient-elles été créées artificiellement ? “Peut-être en utilisant un pouvoir si fort qu’il pourrait séparer une conscience en deux corps”, se demande maître Indara. “Seule une vergence aurait une telle puissance”, complète Sol. A ce stade, on peut donc faire l’analyse suivante. Brendok abriterait bien une vergence qui s’apparente à une concentration inhabituelle de Force.

Mère Aniseya l’aurait ainsi exploitée pour créer Mae et Osha, ce qui expliquerait pourquoi leurs symbiotes sont identiques. Un tel pouvoir de création n’est toutefois pas à la portée de tous. “Qu’arrivera-t-il si les Jedi découvrent comment tu les as créées ?” demandait Mère Koril dans l’épisode 3, suggérant qu’un acte condamnable a été commis.

Selon une théorie partagée par de nombreux fans, Aniseya aurait passé un marché avec un Sith capable de manipuler les midi-chloriens pour créer la vie, le fameux Dark Plagueis, futur maître de Palpatine. Le dernier épisode de The Acolyte devrait enfin apporter une réponse claire sur l’origine des deux jumelles.