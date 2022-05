She-Hulk : bande-annonce et date de sortie pour la série Marvel de Disney+

La série She-Hulk : Avocate avec Tatiana Maslany (Orphan Black) dans le rôle de la super-héroïne Jennifer Walters arrivera cet été sur Disney+. La plateforme de streaming a partagé la bande-annonce de la nouvelle série Marvel. Elle a aussi confirmé sa date de sortie. La série de 9 épisodes sera diffusée à partir du 17 août 2022. Elle n’a donc pas été repoussée à la fin de l’année ou à l’année prochaine comme certaines rumeurs le suggéraient.

She-Hulk (Tatiana Maslany) – Crédit : Disney+

La bande-annonce de la prochaine série Marvel présente Jennifer Walters, alias She-Hulk. Elle est la cousine du docteur Bruce Banner, Hulk lui-même. Sur un ton humoristique, le trailer donne un premier aperçu de la vie d’une avocate célibataire et trentenaire qui se transforme en géant vert surpuissant de 2 mètres de haut quand elle s’énerve.

She-Hulk sortira le 17 août avec Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth et Benedict Wong

Plusieurs vétérans du MCU accompagneront Tatiana Maslany dans She-Hulk. On retrouvera notamment Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, Tim Roth dans le rôle d’Emil Blonsky, alias l’Abomination et Benedict Wong dans la peau de Wong. Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry font aussi partie du casting.

Jennifer Walters, l’une des super-héroïnes les plus puissantes du MCU, est apparue pour la première fois dans les comics Marvel en 1980. Elle doit sa transformation en She-Hulk à une transfusion sanguine d’urgence de son cousin Hulk. Dans les comics, She-Hulk contrôle généralement mieux sa personnalité que son cousin. Elle a intégré plusieurs équipes de super-héros comme les Avengers et les Quatre Fantastiques.

Enfin, la bande-annonce de She-Hulk n’a pas manqué de faire quelques clins d’œil au MCU. À un moment, Jennifer Walters déclare qu’elle n’est pas une super-héroïne. Elle explique cependant ce qu’est un super-héros, soit un millionnaire narcissique soit un orphelin adulte. Elle fait évidemment référence à Tony Stark, alias Iron Man qui pouvait survivre dans Avengers Endgame, et à Bruce Wayne / Batman.

