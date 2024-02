Si vous possédez une Nintendo Switch, alors vous devez absolument profiter de cette offre exceptionnelle sur cet accessoire chez Amazon

Chez Amazon, cette carte microSD SanDisk pour Nintendo Switch bénéficie d’une vente flash et voit donc son tarif chuter de 66 %. Ainsi, son prix passe à 31,58 € au lieu de 93,99 €.

Ceux qui possèdent une Nintendo Switch vont avoir besoin de cet accessoire chez eux. Si vous n'avez pas profité des soldes d'hiver pour l'acheter, c'est le moment car chez Amazon, la carte microSD SanDisk 256 Go voit son prix chuter à 31,58 € au lieu de 93,99 € soit une remise exceptionnelle de 66 %.

Carte MicroSD pour Switch : vente flash de -66 % à ne pas rater

Sur le marché depuis 2017, la Nintendo Switch continue de plaire et ce notamment grâce à son utilisation car elle peut être utilisée de trois manières différentes : en mode console de salon, en mode console portable, et en mode tablette. C’est une console de jeu innovante qui offre une expérience de jeu polyvalente, que ce soit à la maison ou en déplacement, grâce à ses multiples modes de jeu et à sa bibliothèque diversifiée de jeux.

Comme la capacité de stockage de la Switch est limitée, il peut être intéressant d’acheter cette carte microSD SanDisk qui va vous permettre de disposer d’une mémoire interne plus importante. Spécialement conçue pour la console Nintendo Switch, ce modèle conviendra donc parfaitement à vos besoins. Fiable et durable, vous pourrez avoir confiance en la carte microSD SanDisk pour stocker en toute sécurité vos jeux et autres données sur votre Switch.

Concernant les détails techniques, sachez que cette carte dispose d’une vitesse d’écriture pouvant atteindre jusqu’à 90 Mo/s ainsi qu’une vitesse de lecture pouvant aller jusqu’à 100 Mo/s. Vous aurez donc un accès rapide pour une utilisation performante.

Quelques soit votre utilisation quotidienne, sa compatibilité, sa fiabilité et ses performances optimisées de la carte microSD SanDisk vous permettra de gérer votre bibliothèque de jeux. Pensez également à consulter notre guide sur les accessoires Nintendo Switch, ainsi vous serez certain d’avoir tous le nécessaire pour jouer à votre meilleur niveau.