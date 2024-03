Amazon casse le prix de la manette Nintendo Switch Pro

Si la façon de jouer avec les Joy-Con de la Nintendo Switch ne vous permet pas d’être au maximum de vos performances, il peut être intéressant de tester la manette Pro. Actuellement, chez Amazon, elle bénéficie d’une réduction et passe ainsi à 53,05 €. Attention, à ce tarif, les stocks vont certainement très vite partir.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

La manette Switch Pro plus confortable et plus réactive est à prix réduit chez Amazon

Bien évidemment, la célèbre console Nintendo Switch n’est plus à présenter. Vous êtes maintenant très nombreux à la posséder et à y jouer très souvent avec vos amis ou avec votre famille. Adapter pour tous, c’est notamment pour cette raison qu’elle fait fureur. Toutefois, si pour de nombreux jeux, les Joy-Con sont adéquates, pour certains, la manette traditionnelle est fortement conseillée. Si vous êtes concerné, voici un bon plan à ne pas rater chez Amazon puisque cette manette est en promotion actuellement.

Passez sur la manette Pro peut représenter de nombreux avantages. Elle est plus confortable, elle permet un jeu plus efficace avec une meilleure prise en main, une efficacité plus optimum surtout sur des jeux qui vont durer plus longtemps avec en plus la présence des vibrations HD qui vont vous permettre de vous plonger à 100 % dans votre jeu.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Fonctionnant sans fil, sachez que la manette dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 40 heures, la recharge se fera très facilement via USB-C pendant 6 heures. A savoir qu’elle pèse seulement 246 grammes pour des dimensions de 106 mm x 152 mm x 60 mm.

Si vous êtes des joueurs habituels, cet achat sera de toute façon très vite rentabilisé surtout que la Nintendo Switch 2 prend du retard même si c’est pour une très bonne raison.