Meilleur accessoire pour Nintendo Switch : notre sélection de 2023

La Nintendo Switch est présente sur le marché depuis des années et a connu plusieurs déclinaisons. Sur cette période elle a séduit de nombreux joueurs, mais il est toujours possible d’améliorer son expérience de jeu. Découvrez notre comparatif des meilleurs accessoires pour Nintendo Switch.

Notre top 3 des meilleurs accessoires pour Switch

Notre top 3 des meilleurs accessoires pour Switch

La Nintendo Switch est la console portable ayant séduit le plus de joueurs ces dernières années. Bien évidemment, il est également possible de l’utiliser comme une machine de salon pour profiter de titres exclusifs comme Zelda Tears of the Kingdom. De plus, elle se décline désormais dans des versions Lite et OLED.

D’un autre côté, elle est sûrement la console disposant du plus d’accessoires sur le marché. Beaucoup d’entre eux peuvent améliorer votre expérience de jeu, ou tout simplement la protéger des aléas de la vie. Mais ce ne sont pas les seuls. En attendant la prochaine Switch 2, découvrez notre sélection des meilleurs accessoires pour Nintendo Switch.

Nintendo Switch Pro, la manette parfaite pour de longues sessions de jeu

Nintendo Switch Pro, la manette parfaite pour de longues sessions de jeu

45.99€ Voir l’offre

59.90€ Voir l’offre

59.95€ Voir l’offre

64.99€ Voir l’offre

69.85€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

70.99€ Voir l’offre

73.32€ Voir l’offre

On aime Grand confort d'utilisation

Bonne autonomie

Sans fil

Belles finitions On n'aime pas Tarif élevé

Pour débuter cette sélection, nous vous proposons la manette Switch Pro. En effet, les Joy Con fournis avec la console sont, il faut le dire, un peu petits. Ces derniers ne sont pas adaptés à toutes les mains. De même, difficile de profiter à fond d’un jeu comme Zelda avec ces modèles.

C’est pourquoi Nintendo a développé une manette plus proche de celle de PS5 et de Xbox Series. D’ailleurs niveau design, elle ressemble beaucoup à cette dernière. Côté technique, elle fonctionne en sans-fil et dispose d’une quarantaine d’heures d’autonomie d’après le fabricant. Ensuite, malgré des finitions en plastique, elle reste un produit assez solide supportant les petits chocs.

Enfin, du côté de la prise en main, il n’y a rien à redire. Au final, le seul reproche à faire à cette Switch Pro c’est son tarif de 59,99€. Quand on sait que les produits de PlayStation et Xbox peuvent parfois se trouver moins chers, difficile de justifier le prix de la manette Nintendo.

Nintendo Switch Joy-Con, l’indémodable manette de Switch

Nintendo Switch Joy-Con, l'indémodable manette de Switch

On ne présente plus les Nintendo Switch Joy-Con qui accompagnent les consoles depuis leur sortie en 2017. Il peut être intéressant d’en acheter des paires supplémentaires pour pouvoir jouer entre amis ou en famille. D’un autre côté, elles ne sont pas très confortables par rapport à la manette Pro de la marque. Cependant, elles sont plus faciles à transporter et il suffit de les brancher au dock pour les recharger.

Ensuite, si vous voulez utiliser certains accessoires, comme les volants, elles sont les seules compatibles. Mais n’oublions pas le défaut principal de ces appareils, le joystick s’actionnant de lui-même. Ce problème touche toujours de nombreux modèles. Même si Nintendo a annoncé les réparer gratuitement, cela reste embêtant. D’ailleurs c’est peut-être la raison pour laquelle vous avez besoin d’une nouvelle paire. Enfin, on regrette également un prix supérieur à 60€.

Joy-Con Grip, pour transformer ses Joy-Con en véritable manette

Joy-Con Grip, pour transformer ses Joy-Con en véritable manette

Si vous n’avez pas envie d’investir dans une Nintendo Switch Pro, alors le Joy-Con Grip est la meilleure solution possible. Elle permet de transformer votre paire en une véritable manette. Enfin, c’est le cas du point de vue ergonomique. Ce produit permet de gommer le défaut du gabarit des Joy-Con. Pour le reste, rien ne change. Un exemplaire est fourni au moment de l’achat de votre console, mais il reste intéressant d’en acheter un autre. D’une certaine façon ce support devrait être inclus quand on achète les manettes officielles Nintendo.

Volants Joy-Con, pour les joueurs de Mario Kart 8 Deluxe

Volants Joy-Con, pour les joueurs de Mario Kart 8 Deluxe

9€ Voir l’offre

12.82€ Voir l’offre

12.99€ Voir l’offre

14.95€ Voir l’offre

14.98€ Voir l’offre

On aime Format parfait pour les enfants…

Rappel la version Wii

Super pour les joueurs Mario Kart

Petit prix On n'aime pas … mais moins adapté pour un adulte

Quand on a vu ce volant, on n’a pas pu s’empêcher de penser au modèle blanc disponible au moment de la sortie de Mario Kart sur Wii. De même, jouer à ce jeu directement en tournant un volant et non pas en utilisant les joysticks offre une expérience toujours plaisante. De plus, son tarif d’environ 10€ est clairement correct. Seul bémol, il se destine surtout aux enfants. En effet, le format est particulièrement petit. Ils ne conviendront donc pas à toutes les mains. En bref, un petit cadeau sympa pour les plus jeunes.

Anker PowerCore 26800 mAh, la meilleure batterie externe pour la Nintendo Switch

Anker PowerCore 26800 mAh, la meilleure batterie externe pour la Nintendo Switch

49.99€ Voir l’offre

78.57€ Voir l’offre

87.83€ Voir l’offre

On aime Connectique complète

Recharge efficace

Compacte et solide

Plusieurs cycles de recharge pour un Switch On n'aime pas Tarif un peu élevé

Si vous avez l’habitude de jouer à la Switch loin de chez vous ou que vous avez simplement une version Lite, alors posséder une batterie externe de qualité est essentiel. C’est pourquoi, dans notre sélection, nous vous proposons la Anker PowerCore 26800 mAh. Ce n’est pas le modèle le plus abordable, mais pour ce type de console, il faut disposer d’un produit performant. De plus, elle dispose de 3 ports USB-A.

Enfin, elle embarque deux autres ports destinés à la recharger plus rapidement. Sinon, elle est compacte et sa construction permet de recharger plusieurs appareils à la fois. Dernier point, elle est théoriquement capable d’assurer plus de 2 cycles de recharges d’une Switch. Bien évidemment, vous pouvez également l’utiliser avec votre smartphone ou tablette et même de manière simultanée.

SanDisk Carte microSD pour Nintendo Switch, la meilleure carte microSD pour une Switch

SanDisk Carte microSD pour Nintendo Switch, la meilleure carte microSD pour une Switch

Selon votre version de Nintendo Switch, cette dernière dispose de 32 ou 64 Go de capacité de stockage. Si vous n’êtes pas un adepte des éditions physiques et que vous préférez passer par la boutique officielle, alors investir dans une carte mémoire est une bonne idée. Sur ce point, il existe un produit spécialement destiné à la console : la microSD de SanDisk pour Nintendo Switch. Côté technique, elle dispose d’une vitesse de lecture de 100 Mo/s.

De plus, elle est capable de supporter des températures allant de -25° à 85°C. Enfin, elle existe dans des versions de 64, 128, 256, 512 et 1 To de stockage. Dernier point, vous l’aurez remarqué aux images, mais elles ont des design absolument uniques. Elles reprennent des images de Mario, Zelda et d’autres licences du géant japonais. En bref, ce n’est pas tous les jours qu’on peut dire d’une carte microSD qu’elle est jolie.

Kit de protection Switch OLED, une housse et un écran de protection au meilleur prix

Kit de protection Switch OLED, une housse et un écran de protection au meilleur prix

On aime Bon rapport qualité/prix

Design réussi

Produit 2 en 1

Ergonomique

La protection de sa console est un problème essentiel pour beaucoup d’entre vous. Et c’est encore plus vrai si vous avez tendance à beaucoup vous déplacer. Pour les propriétaires d’une Switch OLED, nous vous proposons ce kit de protection 2 en 1. En effet, ce dernier embarque à la fois une housse, mais également un verre pour protéger l’écran de la machine. La première arrive à très bien la protéger. On peut également y ranger quelques jeux. Mais au final, le principal point fort de ce produit est son prix de 19,99€ chez Boulanger (offre valable chez d’autres revendeurs spécialisés). Quand on voit, en général, le tarif des accessoires Nintendo, ce dernier est vraiment correct.

Verre de protection pour Switch et Switch Lite

Protéger son écran est toujours important. C’est aussi vrai pour un smartphone que pour une console portable. D’ailleurs, pour les propriétaires d’une Switch Lite destinée exclusivement à un usage nomade, c’est un accessoire essentiel.

Protection verre trempée Switch OLED 6.99€ Voir 6.99€ Voir Protection verre trempée Switch 6.49€ Voir 6.49€ Voir Protection verre trempée Switch Lite 6.99€ Voir 8.99€ Voir

Housse pour Switch et Switch Lite

Bien évidemment, il existe également des housses de protection pour toutes les versions de la console. On en retrouve pour tous les goûts et tous les budgets.

Housse pour Switch et Switch Lite

Bien évidemment, il existe également des housses de protection pour toutes les versions de la console. On en retrouve pour tous les goûts et tous les budgets.

Station de charge Power A, pour recharger plusieurs Joy-Con simultanément

Station de charge Power A, pour recharger plusieurs Joy-Con simultanément

21.56€ Voir l’offre

25.97€ Voir l’offre

34.50€ Voir l’offre

On aime Recharge plusieurs manettes simultanément

Bon rapport qualité/prix On n'aime pas Semble un peu fragile

Si on a de nombreuses manettes chez soi, avoir un accessoire capable de toutes les recharger en même temps peut donner envie. C’est le cas de la station de charge Power A. Cette dernière permet de recharger simultanément 2 paires de Joy-Con. De plus, elle est équipée d’un système de LED vous indiquant si ces dernières sont entièrement rechargées ou non.

🤔 Mes accessoires de Switch fonctionnent-ils avec la Switch OLED ?

Sur ce point tout va dépendre du type d’accessoire. En effet, la version OLED dispose d’un écran plus imposant (7 pouces au lieu de 6,2 pour la Switch classique). Il va donc falloir acheter des protections adaptées à la nouvelle console. D’un autre côté, le format est sensiblement identique. Il n’est donc normalement pas nécessaire de changer de housse. Pour le reste, tout est compatible. Si votre casque et votre manette fonctionnent avec votre ancienne Switch, alors ils marcheront avec cette nouvelle allitération. Enfin, cette nouvelle génération dispose d’un port Ethernet, donc plus besoin d’acheter un adaptateur.

