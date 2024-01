Siri pourrait bientôt parler comme un humain grâce à l’IA générative d’Apple

Siri, bientôt plus performant grâce à l’IA ? © Apple

Apple s’apprêterait à dévoiler une nouvelle version de Siri, son assistant vocal, qui serait capable de tenir des conversations naturelles et personnalisées avec les utilisateurs. Cette prouesse serait rendue possible par l’IA générative, une technologie qui permet de créer du contenu à partir de modèles linguistiques.

Siri bientôt plus humain grâce à l’IA générative d’Apple

C’est ce qu’affirme le leaker sud-coréen yeux1122 sur son blog, qui prétend avoir des sources internes chez Apple. Selon lui, la firme de Cupertino aurait investi un milliard de dollars dans le développement de son propre outil d’IA générative, basé sur Ajax, qui serait comparable à ChatGPT, le célèbre chatbot d’OpenAI. Tout porte à croire qu’il s’agirait de Ferret, une IA qu’Apple développe depuis plusieurs mois.

Apple aurait l’intention d’intégrer cette IA à Siri, mais aussi à d’autres services, comme Apple News ou Apple Music. L’objectif serait de proposer aux possesseurs d’un iPhone (ou d’un Mac ?) des expériences plus riches, variées et personnalisées, en fonction de leurs préférences, de leur historique et de leur contexte.

Une présentation lors de la WWDC 2024, et une disponibilité sur l’iPhone 16

Le leaker annonce que la nouvelle version de Siri sera présentée lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple, la WWDC, en 2024 (en juin 2024 normalement) et qu’elle sera disponible sur les modèles d’iPhone 16 et suivants. Il ajoute que Siri fonctionnera principalement en local, sur l’iPhone, sans avoir besoin de se connecter au cloud, ce qui garantirait une meilleure confidentialité des données.

Il faut dire que Siri aurait bien besoin d’un coup de pouce, car il est souvent considéré comme inférieur à ses concurrents (comme Google Assistant ou Alexa). Si Apple parvient à lui donner une voix plus humaine et plus adaptée à chaque utilisateur, il pourrait regagner du terrain et fidéliser davantage ses clients.

