Apple bouscule Siri et se lance dans l’IA avec Apple Intelligence

Lors de sa WWDC, Apple a enfin esquissé sa stratégie pour s’imposer dans le domaine de l’intelligence artificielle. Au cœur de cette stratégie : l’intégration de ChatGPT d’OpenAI dans Siri, le déploiement d’un système d’IA global baptisé Apple Intelligence et une focalisation sur la sécurité et la protection des données.

Apple a dévoilé son plan pour rattraper son retard dans la course à l’intelligence artificielle (IA) lors de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC). L’entreprise a annoncé une refonte de son assistant vocal Siri et un tout nouveau système d’IA personnalisé baptisé Apple Intelligence.

Siri s’adjoint l’aide de ChatGPT

C’est l’annonce qui a fait le plus de bruit : Apple s’associe à OpenAI, l’entreprise derrière le célèbre ChatGPT, pour booster ses fonctionnalités vocales et textuelles.

ChatGPT sera accessible via les prochaines mises à jour des systèmes d’exploitation Apple Intelligencehone et Mac. Concrètement, cela permettra à Siri d’être plus performante et d’offrir une expérience plus naturelle aux usagers.

Imaginez pouvoir dicter un email et que Siri le reformule pour plus de clarté et de concision, ou lui demander de vous résumer un long article en quelques points clés, etc.

Apple Intelligence, l’IA qui vous suit partout

Apple Intelligence ne se résume pas à une simple mise à jour de Siri. C’est un système d’IA global qui s’intègre de manière invisible dans tous vos appareils Apple. Il agit en arrière-plan, analysant vos habitudes et votre contexte pour vous proposer une assistance ultra-personnalisée.

Besoin d’aide pour rédiger un message ? Apple Intelligence suggérera des formulations alternatives. En train de planifier vos rendez-vous ? L’application Calendrier vous indiquera le meilleur itinéraire pour vous y rendre à temps.

Sécurité et vie privée au coeur des préoccupations

Apple a tenu à rassurer les usagers sur la confidentialité de leurs données. Le système fonctionne en grande partie sur l’appareil lui-même, et seules les tâches nécessitant une puissance de calcul plus importante seront envoyées sur le cloud.

En revanche, aucune donnée ne sera stockée sur ces serveurs externes. C’est un point crucial pour une entreprise qui mise sur la protection de la vie privée comme argument de vente principal, et clairement un élément qui arrivera à départager Apple des autres GAFAM.

Reste à voir si Apple réussira à tenir ses promesses en matière de performances et de protection de la vie privée. Rendez-vous à l’automne pour découvrir la version bêta d’Apple Intelligence sous iOS 18, et en tirer vos propres conclusions.