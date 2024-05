iOS 18 : grâce à l’intégration native de ChatGPT, Siri va vraiment devenir utile sur iPhone

Lassé de Siri qui ne comprend rien à vos requêtes ? Un vent de renouveau pourrait bientôt souffler sur l’assistant vocal d’Apple. Des rumeurs insistantes font état d’un partenariat entre Apple et OpenAI, la société derrière la technologie révolutionnaire ChatGPT. Objectif : booster les capacités de Siri et le rendre enfin (vraiment) utile.

Siri sur iPhone

Avouons-le, on a tous un jour été agacés par Siri. Cet assistant vocal d’Apple, censé nous faciliter la vie, nous laisse parfois perplexes face à ses réponses vagues ou carrément à côté de la plaque. Mais ça, c’était avant.

Des rumeurs insistantes évoquent un partenariat entre Apple et OpenAI, la société derrière ChatGPT, pour booster les capacités de Siri sur iOS 18 et les prochains systèmes d’exploitation Apple.

Siri sur le point de devenir (vraiment) utile ?

Imaginez Siri capable de répondre à vos questions de façon précise, nuancée et surtout… pertinente. C’est ce que nous promet ce mariage potentiel. On ne sait pas encore tout des détails de l’accord, mais on peut s’attendre à ce que Siri exploite la puissance du modèle de langage de ChatGPT pour traiter vos requêtes vocales.

Cependant, on ne parle pas ici de transformer Siri en un clone de ChatGPT. Apple a toujours considéré (et continuera probablement de considérer) Siri comme un assistant, pas un chatbot. La priorité restera la confidentialité des utilisateurs et Siri ne se transformera pas en couteau suisse fourre-tout.

Là où le bât blesse actuellement, c’est le traitement local des informations par Siri. En 2024, et à cause de l’arrivée des différentes IA, c’est tout simplement dépassé. L’accord avec OpenAI permettrait donc à Apple d’améliorer drastiquement la façon dont Siri gère vos questions, tout en préservant vos données.

Concrètement, comment ça marcherait ? Actuellement, Siri agit comme un intermédiaire peu efficace entre vous et Google — posez-lui une question, et elle vous renvoie vers une liste de résultats de recherche Google, souvent sans réponse claire. Plus important encore, Siri ne communique pas votre identité à Google.

Avec ChatGPT, les choses pourraient changer. Siri fonctionnerait toujours de la même manière en apparence, mais au lieu de vous envoyer vers une montagne de liens à trier, elle demanderait anonymement à ChatGPT une réponse simple et concise à votre question. Cette réponse vous serait ensuite transmise directement.

Mais attendez, n’existe-t-il pas déjà une application ChatGPT compatible avec la commande vocale sur iPhone ? Oui, et son interface vocale est performante. Cependant, elle n’est pas intégrée à votre iPhone de la même façon que Siri. Ce partenariat permettrait donc de combiner les avantages d’un assistant vocal et d’un chatbot, tout en conservant la simplicité et l’élégance caractéristiques d’Apple.

Cet accord serait également bénéfique pour OpenAI puisqu’intégrer l’IA générative directement dans des produits aussi grand public encouragerait son adoption quotidienne par un plus grand nombre d’utilisateurs.

Pour en savoir plus sur ce partenariat potentiel, rendez-vous à la WWDC d’Apple qui débute le 10 juin prochain. On y découvrira sans doute les contours de cette collaboration et son impact sur le futur de Siri.