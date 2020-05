Small World of Warcraft : la fusion du jeu de plateau et du jeu vidéo

Quand le jeu de plateau Small World fusionne avec le jeu vidéo World of Warcraft, ça donne Small World of Warcraft. Ce nouveau jeu de plateau développé par Days of Wonder en collaboration avec Blizzard a déjà une date de sortie pour la France.

Days of Wonder est un développeur et éditeur français de jeux de plateau. C’est à lui qu’on doit le fameux Ticket to Ride, ou Les Aventures du Rail en français. C’est un jeu qui ne se présente même plus et que tout adepte de ce loisir connaît déjà, s’il n’y a pas déjà joué.

Crédit : Days of Wonder

Small World, conçu par Philippe Keyaerts, est lui aussi considéré comme un classique par les passionnés. Si vous ne connaissez pas, le principe est de conquérir le plus possible de zones du plateau en recrutant des combattants issus de plusieurs peuples. Le jeu est basé sur un univers héroic-fantasy donc on y retrouve des nains, des orcs, des elfes, etc. Small World est tellement populaire que Days of Wonder a déjà sorti plusieurs extensions afin d’y ajouter du contenu, mais aussi des jeux complets se déroulant dans le même univers. C’est le cas du nouveau jeu, Small World of Warcraft, qui vient d’être annoncé.

3 jeux de société pour déconfiner en douceur avec ses amis

Un mélange entre Small World et World of Warcraft

Comme son nom le laisse deviner, Small World of Warcraft est issu du savant mélange entre le populaire jeu de plateau et le légendaire jeu vidéo World of Warcraft développé par Blizzard. C’est d’ailleurs ce dernier qui vient d’annoncer la sortie prochaine du jeu de société sur Twitter : « nous sommes ravis d’annoncer notre première collaboration avec Days of Wonder : Small World of Warcraft. Il est bientôt temps de conquérir les terres de Small World avec vos races préférées de Warcraft ». Les joueurs l’attendent de pied ferme depuis sa présentation à la BlizzCon 2019.

We are excited to announce our first collaboration with @days_of_wonder: Small World of Warcraft®! It will soon be the time to conquer the lands of Small World® with your favorite #Warcraft races. Stay tuned for more details. @Asmodee_USAhttps://t.co/aKQrpvf7x9 pic.twitter.com/blA9ot48K5 — World of Warcraft (@Warcraft) May 13, 2020

Jeux de société experts : on détaille les nominé de l’As d’Or 2020

À la conquête d’Azaroth dans Small World of Warcraft !

Comme Blizzard l’a déjà bien expliqué, la nouvelle version de Small World se déroule dans l’univers du jeu vidéo. Le principe et les règles sont les mêmes. Vous disposez des races de World of Warcraft pour conquérir le plateau qui représente quant à lui le monde d’Azeroth. Le jeu est totalement standalone donc il n’y a nul besoin de se procurer le premier, à moins que vous ne souhaitiez l’essayer. Selon l’éditeur, Small World of Warcraft se joue entre 2 et 5 joueurs âgés d’au moins 10 ans. Une partie peut durer entre 40 et 80 minutes.

En France, c’est Asmodee qui va distribuer le jeu de plateau. La bonne nouvelle ? Vous n’aurez pas à patienter trop longtemps pour vous plonger dans la conquête d’Azeroth. Small World of Warcraft sera en effet disponible cet été. Days of Wonder n’a pas encore communiqué le prix, mais si on se base sur leurs autres jeux, celui-ci devrait être aux alentours de 60 €. Il va sans dire qu’il saura aisément réunir les fans des deux univers pour des parties familiales endiablées.

Les meilleurs jeux de société pas chers à jouer à plusieurs

Source : Bleeding Cool