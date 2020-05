3 jeux de société pour déconfiner en douceur avec ses amis

Pour les retrouvailles dans un bar ou au ciné, il va falloir attendre encore un peu. Vos prochaines soirées entre amis vont donc forcément se jouer à domicile. Quoi de mieux pour détendre tout le monde qu’un jeu de société et éviter ainsi le sujet stratégie de déconfinement…

Au-delà des désormais incontournables Time’s Up, Dixit, Blanc Manger Coco et Taggle, les auteurs français rivalisent d’ingéniosité pour créer des concepts de jeux innovants et délirants pour animer nos soirées. En voici 3 qui sortent des sentiers battus et qui font grand bruit depuis leur sortie :

Fiesta de Los Muertos

La Fiesta de Los Muertos est l’une des dates les plus importantes du calendrier mexicain, on y célèbre les morts dans un esprit de fête pour qu’il continue de vivre dans le coeur de chacun. Antonin Boccara, l’auteur, nous propose de célébrer cette fête et d’honorer nos défunts (les plus célèbres) d’une manière bien à lui.

Le principe est simplissime, mais diablement efficace. Au début du tour, chaque joueur reçoit une ardoise pliable, un feutre et une carte. Sur la carte est inscrit le nom d’un défunt célèbre (artiste, politique, acteur…), le joueur note ce nom à l’intérieur de l’ardoise et la replie, sur la face extérieure il notera un indice et un seul, en un seul mot, permettant d’identifier ce personnage.

Chaque joueur passe ensuite son ardoise, en prenant soin de bien la garder pliée, à son voisin de droite, qui effacera le premier indice laissé pour y inscrire un nouveau, mais sans consulter le nom à l’intérieur. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’indice ait été modifié trois fois.

Ensuite toutes les ardoises, toujours fermées, sont placées au centre de la table avec les cartes des joueurs. Maintenant à vous de jouer et de réussir à faire matcher les bons indices avec les bonnes cartes.

La révélation vous réserve bien des surprises et de nombreux fous rires quand vous décortiquerez les chemins de pensée de chacun. Un jeu malin et efficace où l’essentiel n’est pas de gagner, mais bien de participer !

Fiesta de Los Muertos 21,59€ > Ludum.fr Joueurs 4 à 8 Âge à partir de 10 ans Durée d'une partie 30 minutes Auteurs Florent Toscano, Julien Prothière Éditeur Opla Fiche technique +

Kosmopoli:t

Kosmopoli:t fait sensation auprès de tous les publics depuis sa sortie fin 2019. Véritable objet ludique non identifié, il vous fera voyager à travers le monde et ses spécialités culinaires.

Pour le pitch : vous incarnez l’équipe du restaurant le plus cosmopolite du monde et vous n’avez que 6 minutes pour servir un maximum de tables en veillant à bien comprendre la langue de chacun. Attention Challenge !

Les membres de votre équipe se répartissent les différents rôles du jeu : un serveur qui devra prendre les commandes. Il gère la salle via une application mobile et reçoit les commandes des clients dans leur langue natale via un casque audio (non fourni) et devra ensuite retranscrire ces commandes du mieux possible au Maître d’hôtel.

Maître d’hôtel qui devra lui à son tour retranscrire les commandes à la cuisine et assurer la bonne coordination de toute l’équipe.

Les cuisiniers eux disposent des cartes Langues qui contiennent les plats écrits en translittération (comme on les prononce en français), ces cartes indiquent également les ingrédients qui composent ces plats. Ils doivent donc rassembler entre eux la bonne carte et les bons ingrédients pour les passer au Maître d’hôtel qui les fera suivre en salle. Finalement, le serveur devra livrer la bonne table pour marquer des points.

Réalisé en partenariat avec des linguistes de renom, ce jeu est un délice dont vous pourrez abuser sans retenue qui vous réserve bien des surprises.

N’oublions pas de noter que l’éditeur peut se targuer de créer, développer et fabriquer ses jeux en France et de manière responsable, un fait rare dans l’univers ludique, à souligner donc.

Kosmopoli:t 21,59€ > Ludum.fr Joueurs 4 à 8 Âge à partir de 10 ans Durée d'une partie 30 minutes Auteur Florent Toscano, Julien Prothière Éditeur Opla Fiche technique +

Peanut Club

Peanut club vous propose de prendre part à la vente aux enchères la plus délirante n’ayant jamais eu lieu. Préparez vos billets, vous allez flamber !

À chaque tour, un lot d’objets tous aussi farfelus les uns que les autres sont vendus aux enchères. Les joueurs enchérissent à la volée pour tenter d’emporter la vente. Vous marquerez des points de victoire en amassant des objets de la même collection.

Mais attention, les enchères se font à l’aide de trois monnaies différentes : des millions de dollars, des chameaux et des cacahuètes. Chaque joueur dispose d’actions spécifiques lui permettant d’influer sur le cours de la monnaie et des enchères.

Préparez-vous donc à un grand n’importe quoi autour de la table ! Un canard en plastique collector montant à 10 millions de dollars pour finalement partir pour 3 cacahuètes.

Bref, un jeu d’enchères dans un univers éclectique blindé de références à la pop culture et mêlant tactique, choix stratégique et négociations survoltées.