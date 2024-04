Smartphone au collège : le gouvernement veut obliger votre enfant à déposer son téléphone à l’entrée

Nicole Belloubet, ministère de l’Education nationale, veut introduire une « pause numérique » au collège. Les élèves devraient déposer leur smartphone à l’entrée de l’établissement et ne pourraient le récupérer que le soir.

© Pexels

Le temps d’écran des jeunes inquiètent jusqu’aux plus aux sommets de l’État. En janvier dernier, Emmanuel Macron évoquait la possibilité d’interdire aux enfants smartphones, tablettes et autres ordinateurs avant un certain âge.

La ville de Seine-Port a pris les devants en allant jusqu’à interdire le smartphone dans la rue, une grande première. Cette fois, c’est la ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet qui s’exprime sur le sujet en évoquant l’introduction d’une « pause numérique complète » au collège.

Pause numérique : les jeunes obligés de déposer leur téléphone à l’entrée du collège ?

Pour certains adolescents, se passer de leur smartphone pendant plusieurs heures (et donc ne pas pouvoir consulter leur SMS et les réseaux sociaux) relève quasiment de l’impossible. Voilà pourquoi quelques jeunes téméraires braves l’interdiction d’utiliser leur téléphone au collège.

Le gouvernement pourrait bientôt sonner la fin de la récré. Ce dimanche 7 avril, Nicole Belloubet, ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, s’est exprimée sur le plateau de France Info concernant l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Elle évoque une nouvelle mesure drastique pour y remédier.

« Je me demande s’il ne faut pas que nous procédions, comme en Conseil des ministres, où nous déposons le téléphone à l’entrée. On voit que circulent sur les réseaux sociaux, des images qui sont prises dans les collèges. Est-ce qu’on ne peut pas faire une pause numérique complète pendant le temps du collège ? » interroge l’ancienne professeure de droit.

Réseaux sociaux : Nicole Belloubet, ministre de l’Éducation nationale, en faveur d'une "pause numérique" dans les collèges #QuestionsPol pic.twitter.com/nrYaaaiLTo — France Inter (@franceinter) April 7, 2024

Nicole Belloubet est bien consciente qu’une partie des élèves ne respecte pas l’interdiction de l’utilisation des téléphones mobiles dans l’enceinte des collèges et souhaiterait donc mettre en place cette mesure dès la 6e.

Cette pause numérique réduirait effectivement le temps d’écran des jeunes. En revanche, difficile de savoir comment le personnel éducatif imposerait à un collégien de déposer son smartphone à l’entrée de l’établissement pour le lui rendre seulement en ressortant.

Les élèves pourraient braver cette interdiction de la même manière que celle introduite en 2018. Des expérimentations auront visiblement lieu prochainement, toujours selon la ministre de l’Éducation nationale.