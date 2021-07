Snapdragon 895 : on en sait plus sur le processeur des smartphones premium de 2022

Le célèbre leaker Ice Universe a dévoilé qui s’occupera en charge de la production du processeur SM8450, nommé en interne « Waipio », ainsi de sa version overclockée qui sera dévoilée plus tard en 2022.

Snapdragon 888+ – Crédit : Qualcomm

Depuis le mois de mars, de nombreuses informations ont fuité concernant le successeur du Snapdragon 888 que l’on peut trouver dans le OnePlus 9 Pro ou encore le Xiaomi Mi 11. En effet, on sait par exemple que le SM8450, que nous nommerons pour l’instant Snapdragon 895, sera le premier processeur au monde pour les smartphones à être gravé en 4 nm.

D’après les informations d’Ice Universe, le Snapdragon 895 sera bien gravé en 4 nm, et c’est Samsung qui s’occupera de la production. De plus, on apprend également que le Snapdragon 895+, qui devrait être dévoilé au deuxième semestre de 2022, sera lui produit par TSMC. Du côté d’Apple, il faudra se montrer patient avant de voir une telle finesse de gravure, puisqu’on sait que le processeur A15 de l’iPhone 13 sera gravé en 5 nm.

Le Snapdragon 895 pourrait connaître les mêmes problèmes de surchauffe que le Snapdragon 888

Si Samsung s’occupe bien de la production du Snapdragon 895, cela ne serait pas une très bonne nouvelle pour les utilisateurs. En effet, les puces fabriquées par le géant coréen (comme le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100) ont pour réputation de beaucoup chauffer. Cependant, elles auraient l’avantage d’être moins chères pour les fabricants de smartphones par rapport aux puces produites par TSMC.

Si le Snapdragon 895 avait été produit par TSMC, la puce aurait été un peu plus puissante, moins sujette aux surchauffes, mais également plus chère d’après le leaker Digital Chat Station. Cela aurait inévitablement augmenté le prix de smartphones.

On ne sait pas si Qualcomm a choisi Samsung pour assurer la production du Snapdragon 895 à cause des prix plus abordables, ou à cause des capacités de production insuffisantes de TSMC. En effet, on sait que le géant taiwanais va s’occuper de la production du processeur A15 d’Apple, et qu’il va devoir produire en plusieurs dizaines de millions d’exemplaires en 2022. Le Snapdragon 895+ devrait néanmoins bien être produit par TSMC au deuxième trimestre, puisque ces versions overclockées ne sont généralement pas utilisées sur beaucoup de modèles de smartphones.

Comme chaque année, Qualcomm devrait présenter son nouveau processeur haut de gamme Snapdragon 895 au début du mois de décembre à l’occasion du Snapdragon Summit à Hawaii. Il devrait équiper les premiers smartphones, dont notamment le Xiaomi Mi 12, dans les semaines qui suivent.

Source : Ice Universe