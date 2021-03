Snyder Cut de Justice League : plusieurs détails montrent que Lois est enceinte de Superman

Dans une récente interview, Zack Snyder a confirmé que Lois était bel et bien enceinte de Clark Kent. Un indice évident a retenu l’attention des fans, mais d’autres détails plus discrets laissent également deviner que la fiancée de Superman est bien enceinte.

Lois Lane devant le mémorial de Superman – Crédit : Warner Bros.

Alors qu’elle se réveille en pleine nuit, Lois ouvre son tiroir de table de chevet et la caméra s’arrête à deux reprises sur le contenu. On voit à ce moment-là un indice très clair sur le fait que Lane soit enceinte : la boîte d’un test de grossesse. Peu de temps après, elle se rend comme tous les jours au mémorial de Superman avec sa tasse de café. Mais elle indique au policier qu’elle a l’habitude de croiser que ce sera la dernière fois. Car puisqu’elle sait qu’elle est enceinte, Lois va devoir diminuer sa consommation de café.

Superman a-t-il vu le foetus de son bébé ?

Une autre scène pourrait elle aussi être révélatrice de sa grossesse. Lorsque Superman revient à la vie, il ne reconnait personne, pas même Batman ou Wonder Woman. Mais il reconnait immédiatement Lois. Peut-être à cause de leur relation amoureuse si forte, ou peut-être parce qu’il sait qu’elle porte son enfant en elle. Durant la bataille, Clark utilise sa vision laser pour scanner – puis combattre – chacun des super-héros qui se trouvent sur son chemin. Il a donc très bien pu au passage voir des propres yeux que Lois est enceinte de leur enfant, ce qui lui aurait permis de comprendre immédiatement qui elle était.

À la fin du film, un dernier indice un peu caché confirme la grossesse de Lane. Lorsque Clark et Lois emménagent dans la maison de Martha, la jeune femme transporte en arrière-plan un couffin. Bruce Wayne, qui vient de dire à Kent qu’il a acheté la banque pour pouvoir leur racheter la maison, félicite également le futur papa, sans préciser pourquoi.

L’enfant de Clark et Lois serait devenu le nouveau Batman

Justice League devait initialement est le premier film d’une trilogie. Snyder avait donc déjà un arc narratif en tête pour l’enfant de Lois et Clark. Le réalisateur a révélé à Vanity Fair que le couple aurait eu une fils nommé Bruce, en l’honneur de Batman décédé dans le troisième film. Dans un flashback qui aurait lieu 20 ans plus tard, Lois et Clark auraient emmené leur fils dans la Batcave, pour le pousser à devenir le nouveau Batman. L’enfant n’aurait hérité d’aucun pouvoir de son père, et serait donc devenu un justicier comme son oncle Bruce.

Malheureusement, Justice League 2 et 3 ne verront jamais le jour. Malgré des espoirs de suite évoqués en janvier, il semblerait que Warner Bros. ne souhaite pas continuer à développer cet univers. Mais tel que souligné par Snyder, il y a trois ans, personne n’aurait pensé que cette version de 4 heures finirait par sortir. Le réalisateur nous a donc peut-être déjà spoilés sur une potentielle suite…

Justice League Snyder Cut sortira en Blu-Ray en mai 2021

