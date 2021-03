Snyder Cut de Justice League : Warner Bros. annonce déjà la sortie en Blu-Ray

Le Snyder Cut de Justice sortira en France le 18 mars prochain, a confirmé Warner Bros. Le film sera disponible à l’achat en VOST et VF sur de nombreuses plateformes de streaming. Mais pour ceux qui n’y seraient pas abonnés, ou qui n’auraient pas envie de l’acheter en VOD, pas de panique. Le Blu-Ray arrive bientôt.

Justice League a déjà une date de sortie en Blu-Ray – Crédit : Warner Bros.

Warner Bros. a annoncé hier que le tant attendu Snyder Cut sortirait en Blu-Ray 4K Ultra-HD en mai prochain, soit deux mois à peine après sa sortie en VOD. Pour l’instant, la date de sortie exacte en France n’est pas encore connue. Mais elle sera vraisemblablement située à la fin du mois, puisque le Blu-Ray sera disponible le 27 mai en Allemagne.

Un pack Justice League avec le film et des bonus

Le studio n’a pas non plus dévoilé le contenu exact du pack, qui on l’imagine contiendra sans doute des bonus. Selon des informations non officielles, deux disques seraient inclus, probablement un pour le film de 4 heures, et un autre pour le making-off et autres surprises concoctés par Snyder. L’un des deux disques aurait en effet une capacité de stockage de 100 Go, ce qui est assez pour contenir le long-métrage. Il semblerait cependant que le pack ne propose pas Justice League: Justice Is Gray, la version en noir et blanc du film qui sera donc exclusivement disponible sur HBO max.

À moins d’une semaine de sa sortie, Warner Bros. et le réalisateur Zack Snyder ne manquent pas une occasion de faire parler du Snyder Cut. Il y a quelques jours, des abonnés HBO max ont découvert par erreur quelques minutes du film. Un bug technique que certains suspectent d’être un acte volontaire de la plateforme de streaming, destiné à teaser encore un peu plus le public.

La semaine dernière, Snyder a dévoilé les titres des six parties du film, dans lesquelles les fans ont déjà repéré des indices et références. Mais le suspense touche bientôt à sa fin. La version finale de Justice League, réclamée depuis si longtemps, sera disponible partout dans le monde à partir de jeudi 18 mars.

