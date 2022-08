Sonic 3 : sa sortie est confirmée pour décembre 2024

Suite au succès rencontré par les deux premiers films de Sonic, il n´était qu’une question de temps avant de voir Sonic 3, le film débarquer dans les salles obscures. Il a été officialisé en février 2022 et nous avons maintenant une date de sortie. Sonic 3 sortira le 20 décembre 2024 au cinéma. C’est une excellente nouvelle pour tous les fans du hérisson bleu.

Sonic 2, le film – Crédit : Paramount Pictures

Sonic 2, le film est sorti le 30 mars 2022 en salles, mais Sega et Paramount Pictures travaillent déjà sur le troisième long-métrage de la franchise. En juin, Sonic 2 avait déjà dépassé 400 millions de dollars au box-office mondial. À titre de comparaison, le premier Sonic avait rapporté près de 320 millions de dollars. On s’attend donc à ce que le troisième film rencontre un succès encore plus fort.

« Courir plus vite, voler plus haut et frapper plus fort » est la description de Sonic 3

Le compte Twitter officiel des films Sonic a partagé la date de sortie du prochain film ainsi qu’une courte description : « Courir plus vite, voler plus haut et frapper plus fort ». Pour le moment, aucun synopsis n’a encore été communiqué, mais il pourrait bien y avoir un crossover avec Super Smash Bros.

Running faster, flying higher, and punching harder. #SonicMovie3 hits theatres on December 20, 2024. pic.twitter.com/DcFGbaKUao — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) August 9, 2022

Il y a quelques mois, l’équipe de production cherchait un acteur pour la voix du nouvel ennemi de Sonic 3. Nous ne savons cependant pas de qui il s’agit. En tout cas, cela prouve bien que la production du long-métrage est déjà bien entamée.

Sonic qui est plus populaire que Pokémon et Super Mario Bros n’est d’ailleurs pas le seul personnage de l’univers de Sega à avoir son propre film. En effet, Paramount Pictures travaille aussi sur une série en live-action avec Knuckles, l’échidné rouge. L’acteur Idris Elba a d’ailleurs déjà été choisi pour ce rôle. La série Knuckles est aussi attendue pour 2023, mais elle sortira exclusivement sur Paramount+. Plus de détails sur le film et la série télévisée seront communiqués prochainement. En attendant, Sonic et les autres personnages de l’univers semblent avoir un bel avenir au cinéma et sur petit écran.

Source : Nintendo Life