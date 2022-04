Sonic est plus populaire que Pokémon et Super Mario Bros

D’après une étude menée aux États-Unis sur la popularité des personnages de jeux vidéo, Sonic the Hedgehog l’emporte haut la main face à Pokémon et Super Mario Bros.

Sonic 2 – Crédit : Paramount

Actuellement, le film Sonic 2, dont voici notre critique, est projeté dans les salles obscures. Personnage emblématique de l’industrie vidéoludique, le célèbre hérisson bleu est très populaire dans le cœur des gamers. Notamment outre-Atlantique. GetWindstream a mené une étude aux États-Unis sur les dix franchises de jeux les plus vendues dans les années 1980 et 1990. Et pour calculer leur popularité, les chercheurs ont analysé Google Trends afin de savoir quels personnages étaient les plus recherchés.

Résultat des courses, Sonic arrive en tête dans 21 États. Il surclasse les personnages de Pokémon et de Super Mario Bros qui arrivent à la première place dans 11 États chacun. La victoire du hérisson est éclatante puisque son score est basé exclusivement sur son personnage. À l’inverse, on retrouve plusieurs protagonistes différents des franchises susmentionnées en tête des recherches Google.

La grande popularité de Sonic aux USA

Dans les États les plus Pokémon friendly, ce sont les trois Pokémon de départ qui gravitent en haut du classement, à savoir Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. À noter que le premier cité est le plus populaire des trois. Dans les États pro Super Mario Bros, Mario arrive premier dans seulement deux États, à l’instar de Princesse Peach. De son côté, l’antagoniste Bowser est primé dans cinq États. Vous pouvez retrouver la carte ci-dessous :

Les recherches les plus populaires – Crédit : GetWindstream

Fait cocasse, Carapuce (Pokémon de type eau) remporte la mise dans l’Oregeon qui est célèbre pour ses pluies. En outre, Zelda remporte l’Utah où se trouve la Spiral Jetty, œuvre de Land art qui a inspiré Zelda : Breath of the Wild ‘s Rist Peninsula.

Alors que le film Sonic 2 a forcément suscité un regain d’intérêt ces derniers mois, l’actualité autour de Pokémon est aussi dense depuis la sortie de Diamant Étincelant. Qui plus est, les cartes à collectionner se vendent toujours à foison et parfois à des prix prohibitifs.

