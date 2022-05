Sony dévoile son plan pour mettre fin à la PS4

PS4 © Unsplash

C’est donc presque officiel. Dans son dernier rapport dédié aux investisseurs, Sony a révélé qu’elle prévoyait de mettre fin à la PlayStation 4 en 2025. Lancée pour la première fois en 2013, la PS4 est devenue non seulement l’une des consoles les plus réussies de la firme, mais aussi l’une des plateformes de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps. Malgré tout, Sony cherche désormais à écouler la PS5, mettant naturellement et petit à petit la PS4 sur le banc de touche.

Plus aucune mention de jeux sur PS4 à partir de 2025

La dernière présentation financière de Sony indique que la PS4 n’accueillera plus aucuns jeux à partir de 2025. Cela ne signifie pas que les anciens jeux PS4 ne seront plus achetables, mais plutôt que Sony prévoit clairement d’en finir avec la sortie de nouveaux titres sur cette plate-forme.

Au lieu de cela, Sony prévoit que la majorité de ses revenus associés aux jeux proviendront de la PlayStation 5, les titres sur PC et mobiles apportant l’autre moitié de ses revenus. Ainsi, et pour son futur exercice, la firme nipponne s’attend à ce que le PC représente 30 % de ses revenus et le mobile, 20 %. La société s’attend à réaliser un chiffre d’affaires impressionnant de 300 millions de dollars d’ici mars prochain.

De nombreux jeux actuels, comme Elden Ring et Horizon: Forbidden West, peuvent être trouvés à la fois sur PS4 et PS5. De la même manière, God of War: Ragnarök, l’un des jeux les plus attendus de l’année, est toujours prévu sur PS4. Mais selon les projections de Sony, les jeux deviendront entièrement exclusifs à la PS5 d’ici trois ans.

Sony finira probablement par faire une véritable annonce concernant la PS4 et la fin officielle de son cycle de vie. Dans l’attente, la firme nipponne devrait bientôt dévoiler le PSVR2, son futur et prometteur casque de réalité virtuelle.

Source : Sony