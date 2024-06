Sony met fin à son programme de fidélité, dépêchez-vous de réclamer vos avantages

Attention détenteurs de cartes Sony Rewards et PlayStation ! Le programme de fidélité qui vous permettait d’accumuler des points pour obtenir des produits Sony et des avantages exclusifs touche à sa fin. Voici ce que cela signifie.

Le programme Sony Rewards prendra fin le 31 décembre 2024. Il ne s’agit ni de PlayStation Stars, le programme de fidélité qui récompense les joueurs avec des objets numériques pour accomplir certaines tâches, ni de l’ancien programme PlayStation Rewards qui offrait des bonus PSN aux joueurs les plus assidus. C’est le programme Sony Rewards associé aux cartes de crédit Visa Sony et PlayStation qui arrive à son terme.

Plus de points, plus de récompenses… Le programme Sony Rewards tire sa révérence

Sony a mis à jour sa FAQ et ses conditions générales pour indiquer la fermeture du site Web et de l’application mobile Sony Rewards le 31 décembre 2024. L’inscription de nouveaux membres est désormais impossible.

Les détenteurs de cartes Sony et PlayStation existantes pourront toutefois échanger leurs points, accéder à leur compte et soumettre des formulaires de demande de points bonus et de crédit d’achat via l’application jusqu’au 31 décembre. Mais l’envoi par courrier de demandes de points bonus et de crédit physiques ne sera plus possible après le 21 juillet.

Par ailleurs, il ne sera plus possible de cumuler des points via des offres ou des offres partenaires, et vous ne pourrez plus lier votre compte au PlayStation Store ou à Movies Anywhere. Le service client de Sony Rewards cessera ses activités le 14 février 2025.

En ce qui concerne les cartes de crédit Sony et PlayStation, les titulaires seront contactés par Comenity Bank en temps voulu pour être informés des changements apportés aux programmes de cartes de crédit. Ils pourront continuer à les utiliser jusqu’au 31 décembre.

Lancé en 2017, le programme Sony Rewards permettait d’accumuler des points via votre carte de crédit Sony ou PlayStation et d’échanger ceux-ci uniquement contre des produits de la marque Sony.

Si l’échange de points contre des jeux PlayStation pouvait sembler intéressant à première vue, le processus d’échange était peu flexible et le taux d’intérêt annuel (TAEG) pour les achats était élevé (27,99 %). La Xbox Mastercard, lancée par Microsoft l’année dernière, présente le même problème avec un TAEG pouvant aller de 20,99 % à 31,99 % selon votre solde. De plus, aucune remise en argent n’est proposée.