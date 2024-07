Store Xbox 360 : d’énormes réductions avant sa fermeture, dépêchez-vous d’en profiter

© DR

Voilà de longues années que l’époque où il fallait absolument se déplacer en magasin pour se procurer le jeu vidéo de son choix est révolue. Grâce aux boutiques en ligne, vous pouvez obtenir tous les titres que vous voulez en seulement quelques clics.

En revanche, les joueurs se retrouvent tributaires des constructeurs et éditeurs, qui peuvent très bien décider de supprimer des jeux des plateformes digitales… ou tout simplement de les fermer. Voilà le destin que va bientôt connaître le store Xbox 360. La bonne nouvelle, c’est qu’avant sa fermeture définitive, Microsoft fait de très grosses promotions.

De grands jeux à petits prix avant la fermeture du store Xbox 360

Le Xbox 360 Store et la marketplace Xbox 360 ferment définitivement le 29 juillet 2024. Avant la date fatidique, Microsoft propose des réductions massives sur un très grand nombre de jeux de la Xbox 360. Des titres majeurs comme Mass Effect ou Dead Space 2 ne coûtent que quelques euros.

Rappelons que vous pouvez jouer à certains titres de la console sur votre Xbox One ou votre Series X grâce à la rétrocompatibilité. Une partie des jeux vendus à petit prix sont rétrocompatibles tandis que d’autres ne fonctionnent que sur Xbox 360, alors vérifiez-bien cette donnée avant de passer à la caisse.

Xbox indique que certains jeux Xbox 360 rétrocompatibles à l’achat seront encore disponibles après le 29 juillet selon les pays. Bien sûr, vous aurez encore le loisir de profiter des titres déjà achetés, rétrocompatibles ou non.

En outre, le constructeur rappelle que « vous pourrez toujours jouer en mode multijoueur comme d’habitude sur des jeux téléchargés précédemment et des jeux détenus sur disque ». Évidemment, les serveurs du jeu doivent toujours être actifs.

Voici une liste non exhaustive des jeux Xbox 360 rétrocompatibles sur Xbox Series et One que vous pouvez récupérer à petit prix :

Call of Duty : Black Ops 2 à 14,99 € au lieu de 49,99 €

Castlevania : Lords of Shadow 2 à 9,99 € au lieu de 49,99 €

Dead Space 2 à 3,99 € au lieu de 19,99 €

Dead Space 3 à 3,99 € au lieu de 19,99 €

Dragon Age 2 à 1,99 € au lieu de 19,99 €

Fable II à 9,99 € au lieu de 19,99 €

Fable III à 9,99 € au lieu de 19,99 €

Fallout : New Vegas à 4,99 € au lieu de 9,99 €

Lego Star Wars : La Saga complète à 3,74 € au lieu de 14,99 €

Lost Odyssey à 8,24 € au lieu de 29,99 €

Mass Effect à 4,99 € au lieu de 19,99 €

Resident Evil : Code Veronica X à 3,99 € au lieu de 19,99 €