Sony prévoit de toucher 300 millions de dollars sur les ventes de jeux PC cette année

Sony compte bien imposer sa présence sur le marché des jeux PC cette année. Avec le rachat de Bungie pour 3,6 milliards de dollars et le portage des exclusivités PlayStation comme God of War, Sony mise sur le PC. Le géant des jeux vidéo a déclaré à ses investisseurs qu’il s’attend à 300 millions de dollars de ventes nettes au cours de cette année fiscale.

God of War Ragnarok – Crédit : Sony

Dans une slide partagée aux investisseurs, Sony montre la « croissance exponentielle qui sera soutenue par les titres PC au-delà de l’année fiscale 2022 ». C’est bien la première fois que Sony évoque une croissance aussi importante qui concerne uniquement le PC.

Sony s’attend à une augmentation de 27 % de ses ventes nettes de jeux PC

Pour cette année fiscale qui se terminera le 31 mars 2023, Sony s’attend donc à toucher 300 millions de dollars sur les ventes de jeux PC. En comparaison, les ventes nettes étaient de 80 millions de dollars l’année dernière et de 35 millions de dollars en 2020. Par rapport à l’année fiscale 2021, Sony prévoit donc une augmentation de près de 27 % des ventes nettes de titres PC.

Les ventes nettes de titres PC et les prévisions pour 2022 – Crédit : Sony

Pour illustrer cette croissance, Sony a également partagé les chiffres de ses grosses exclusivités qui sont arrivées sur PC, dont God of War, Days Gone et Horizon Zero Dawn. Depuis sa sortie le 14 janvier 2022 sur PC, God of War s’est vendu à 971 000 exemplaires et a rapporté 26,2 millions de dollars à Sony.

15 à 20 % des sorties de Sony cette année seront sur PC

Même en prenant en compte le succès des exclusivités PlayStation sur PC, la croissance à laquelle s’attend Sony est particulièrement impressionnante. La firme prévoit probablement qu’une majorité de ses ventes sur PC provienne de son acquisition de Bungie. Le rachat du studio à l’origine de Destiny et Halo devrait se finaliser d’ici la fin de l’année. Selon un analyste du nom de Michael Pachter, Bungie pourrait rapporter 200 millions de dollars de revenus par an à Sony, toutes consoles confondues.

Le pourcentage des sorties de jeux sur chaque plateforme, de plus en plus de jeux Sony sortent sur PC – Crédit : Sony

Dans une autre slide de sa présentation, Sony précise qu’environ 15 à 20 % de ses sorties à venir au cours de l’année seront sur PC. D’ici 2025, environ 30 % de ses sorties annuelles seront sur PC. Sony envisage donc sérieusement de s’imposer sur le marché du PC en plus de ses consoles PlayStation. En parlant de consoles, Sony s’apprête d’ailleurs à lancer le nouveau PlayStation Plus attendu pour le 23 juin en France.

Source : IGN