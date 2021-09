God of War : l’exclusivité PlayStation arrive sur PC, selon une fuite de données Nvidia

God of War, l’un des plus gros succès de la PlayStation, pourrait finalement être porté sur PC et perdre son exclusivité. Une fuite de la base de données de Nvidia GeForce Now liste God of War sur PC, et plus particulièrement sur Steam.

Le fameux God of War sorti en 2018 sur la PS4 et jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité pourrait bientôt débarquer sur PC. L’occasion idéale pour les joueurs de découvrir les aventures de Kratos et de son fils Atreus. Le développeur Ighor July a réussi à mettre la main sur la base de données de GeForce Now, le service de cloud gaming signé Nvidia.

God of War – Crédit : Sony Interactive Entertainment

Après plusieurs manipulations qu’il a décrites en détail sur la plateforme Medium, Ighor July a pu générer une liste de tous les jeux GeForce Now, y compris ceux qui ne sont pas encore sortis et qui n’ont même pas encore été annoncés. Au total, ce sont 18 476 jeux qu’il a pu afficher dans le client de GeForce Now. Parmi ces milliers de titres, God of War a attiré tout particulièrement son attention.

Un portage PC de God of War avant la sortie de Ragnarök l’année prochaine ?

God of War a toujours été une exclusivité PlayStation. Sony n’a encore jamais évoqué la possibilité d’un portage PC. Il a finalement révélé God of War : Ragnarök la semaine dernière lors du PlayStation Showcase. Sony a aussi annoncé la sortie d’Uncharted sur PC, mais rien au sujet de God of War.

De plus, God of War est affiché sur GeForce Now comme étant un jeu disponible sur Steam. Bien entendu, il vaut mieux prendre cette information avec des pincettes. Nous n’avons aucune confirmation de la sortie de God of War sur PC pour le moment. Quoi qu’il en soit, ce ne serait pas improbable que Sony porte sur PC l’une de ses plus grosses exclusivités. En effet, la sortie de Horizon Zero Dawn sur PC en 2020 a été un énorme succès pour la franchise. Il ne faut pas non plus oublier que God of War : Ragnarök sortira en 2022 sur PS5 et PS4. Sony pourrait donc envisager de séduire encore plus de joueurs en portant God of War de 2018 sur PC.

God of War dans GeForce Now – Crédit : Ighor July

Enfin, vous pouvez consulter la liste de tous les jeux découverts dans la base de données de Geforce Now sur GitHub. Elle a été publiée par Pavel Djundik, le créateur de SteamDB.

Source : The Verge