Sony s’offre Bungie (Destiny) pour 3,6 milliards de dollars et prévoit d’autres acquisitions

Seulement deux semaines après le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars, Sony a répondu avec une annonce inattendue. Le géant japonais s’offre Bungie Studios pour 3,6 milliards de dollars. Cette acquisition est d’autant plus emblématique que Bungie est un ancien studio partenaire de Microsoft. Il est à l’origine des franchises Halo et Destiny.

Destiny 2 – Crédit : Bungie Studios

Bungie Studios rejoint donc la famille Sony. Cela ne signifie pas pour autant que Destiny et les prochains jeux deviendront des exclusivités de la PlayStation 5. En effet, le géant japonais a confirmé qu’il prévoit de faire le contraire. Il ne veut pas du tout se limiter à sa console next-gen.

Le rachat de Bungie par Sony n’est pas le signe annonciateur de nouvelles exclus pour la PS5

Lors d’une interview accordée à GamesIndustry.biz, Jim Ryan qui est le responsable de PlayStation a confirmé les ambitions de Sony. « J’ai parlé publiquement de l’augmentation de la taille de la communauté PlayStation et de l’expansion au-delà de notre cœur historique de la console. Cela peut prendre de nombreuses formes. Et l’une d’entre elles est certainement la capacité des merveilleux jeux que nous avons créés au cours des 25 dernières années à être appréciés sur différents supports et joués de différentes manières. Nous commençons à devenir multiplateformes, vous l’avez vu », a-t-il déclaré.

En effet, Sony a déjà porté plusieurs exclusivités sur PC. Le fameux God of War est arrivé le mois dernier sur PC. Avant lui, Days Gone, Death Stranding, Horizon Zero Dawn et Detroit Become Human ont aussi quitté l’écosystème PlayStation. Il ne faut pas non plus oublier Uncharted Legacy of Thieves Collection sorti le 28 janvier sur PS5 et attendu sur PC plus tard cette année. Sony a donc déjà commencé à s’étendre à d’autres plateformes. Ces titres sont d’ailleurs tous des jeux solo et non multijoueurs comme Destiny 2 de Bungie.

Sony reconnaît l’évolution des jeux vidéo et l’importance des services par abonnement comme le Xbox Game Pass

De plus, Jim Ryan reconnaît également l’importance des services par abonnement. Par exemple, le Xbox Game Pass permet aux joueurs de profiter des jeux sur différentes plateformes. Selon le responsable de Xbox, l’arrivée d’un Game Pass créé par PlayStation est même inévitable.

Jim Ryan a déclaré que : « la façon dont les gens jouent à des jeux a beaucoup changé au cours des dernières années. Nous avons créé de merveilleuses franchises au cours des 25 dernières années, avec des personnages que les gens aiment et qui sont connus dans le monde entier. Offrir l’opportunité de profiter de ces expériences d’une manière complètement différente est quelque chose qui nous passionne. Je ne peux pas entrer dans les détails aujourd’hui, mais nous avons une feuille de route vraiment incroyable sur la manière de le faire ». Ces propos confirment que Sony ne compte pas se limiter à la PlayStation, surtout avec sa nouvelle acquisition des studios Bungie. Un service par abonnement pourrait ainsi être en préparation.

D’autres acquisitions sont prévues par Sony en plus de celle de Bungie

Sony va aussi pouvoir profiter de l’expérience de Bungie en ce qui concerne les jeux service. Destiny en est un parfait exemple. La firme japonaise pourrait ainsi créer une nouvelle IP prenant la forme d’un jeu service. Jim Ryan a reconnu que : « quand vous avez le potentiel d’avoir un partenaire comme Bungie qui a été là, a tout fait auparavant, a appris les leçons et a cette merveilleuse et brillante équipe qui est là et a le potentiel de nous aider… nous pensons que nous pouvons faire quelque chose qui aurait pris un certain nombre d’années, et réduire considérablement le temps qu’il faudra pour bien faire les choses ».

Enfin, Sony prévoit de faire d’autres acquisitions en plus de celle de Bungie pour consolider sa place dans les jeux vidéo. « Nous devrions absolument nous attendre à plus. Nous n’avons en aucun cas fini. Avec PlayStation, nous avons un long chemin à parcourir », a conclu Jim Ryan. Le géant japonais continuera évidemment à se concentrer sur la PS5 et ses exclusivités, mais il s’adaptera également à l’évolution des jeux vidéo, que ce soit en termes de jeux service ou d’abonnements similaires au Game Pass.

Source : Tom’s Guide