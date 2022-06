SOS Fantômes 4 : Sony dévoile sa date de sortie, mais pas encore son titre

Après SOS Fantômes : L’Héritage sorti en 2021 et réalisé par Jason Reitman, le prochain volet de la saga des chasseurs de fantômes arrivera l’année prochaine. En effet, Sony vient de confirmer que SOS Fantômes 4 sortira le 20 décembre 2023 au cinéma. Nous ne connaissons toujours pas son titre officiel, mais il devrait être prochainement partagé avec les premières images du film.

SOS Fantômes : L’Héritage – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Techniquement, SOS Fantômes 4 est le cinquième film de la franchise Ghostbusters. C’est cependant le quatrième de la série principale sans prendre en compte SOS Fantômes sorti en 2016. Celui-ci est un reboot du premier film de 1984. Voici tout ce que l’on sait sur SOS Fantômes 4 jusqu’à présent.

SOS Fantômes 4 devrait commencer dans la célèbre caserne de pompiers de New York

Sony Pictures a déjà confirmé que Jason Reitman et Gil Kenan reviendront pour la réalisation et le scénario du film. Nous ne savons pas encore si on retrouvera plusieurs acteurs du casting comme Carrie Coon, Fin Wolfhard ou encore Mckenna Grace. D’ailleurs, Ernie Hudson qui joue Winston Zeddemore pourrait aussi revenir dans le prochain volet de la saga. En tout cas, Jason Reitman a déjà teasé que le nom du projet s’appelle « Firehouse » en référence à la célèbre caserne de pompiers des Ghostbusters.

En effet, le film devrait commencer dans le quartier général des chasseurs de fantômes à New York. Jason Reitman a déjà précisé que : « la dernière fois que nous avons vu Ecto-1, elle retournait à Manhattan : la maison des Ghostbusters. C’est là que commence notre histoire ». Ecto-1 est la voiture iconique des chasseurs de fantômes. Dans SOS Fantômes : L’Héritage, la réplique de l’Ecto-1 a été créée à partir d’une Cadillac Miller-Meteor de 1959.

Enfin, le synopsis de SOS Fantômes 4 n’a pas encore été dévoilé, mais Jason Reitman a donné quelques indices sur le retour de célèbres vilains. Le prochain film de la franchise pourrait ainsi marquer le retour de Vigo des Carpates, l’antagoniste de SOS Fantômes 2. Pour le moment, les fans devront donc se contenter de ces quelques informations éparpillées en attendant plus d’informations de la part de Sony.

