SOS Fantômes L’Héritage : découvrez les 10 premières minutes du film avec ce nouvel aperçu

Vous hésitez encore à prendre un billet pour aller voir SOS Fantômes : L’Héritage au cinéma ? Vous avez manqué les séances et vous aimeriez bien regarder un petit bout du film pour vous donner une idée ? Sony le sait probablement et vous propose de regarder les 10 premières minutes du film dans ce nouvel extrait diffusé sur YouTube.

SOS Fantômes : L’Héritage © CTMG 2021

Quatrième film de la franchise SOS Fantômes et suite directe du deuxième film (contrairement au film de 2016 qui est un reboot du premier film de 1984), SOS Fantômes : L’Héritage est sorti dans nos salles obscures le 1er décembre 2021. Encore diffusé dans certaines salles, certains d’entre vous l’auront peut-être manqué ou hésitent encore à aller le voir. Si c’est le cas, vous pouvez jeter un œil à ces 10 minutes d’extrait fournies par Sony.

SOS Fantômes : L’Héritage : les 10 premières minutes du film se retrouvent sur YouTube

SOS Fantômes : L’Héritage raconte l’histoire de Callie (la fille d’Egon Spengler et la mère des deux enfants Phoebe et Trevor), alors qu’elle se retrouve expulsée de son logement. Obligée de s’installer dans la vieille maison de son père située dans la petite ville de Summerville, ses enfants découvrent un jour du matériel de chasseurs de fantômes appartenant à leur défunt grand-père, Egon. Si vous ne souhaitez pas vous divulgâcher le début du film, vous pouvez découvrir sa bande-annonce ici.

Réalisé par Jason Reitman (Thank You for Smoking, Tully…),SOS Fantômes : L’Héritage affiche déjà une note de 7,5 sur 10 sur IMDb, ce qui est plutôt positif. Sur Rotten Tomatoes, le film affiche 62 % au tomatometer et 95 % en score d’audience, de bonnes notes globalement. L’avis est plus divisé sur Metacritic en revanche, puisque le film affiche un metascore (l’avis des critiques) de 49 %, mais une note globale des utilisateurs de 8 sur 10.

Au 5 janvier 2022, le film avait rapporté près de 123,8 millions de dollars rien qu’aux États-Unis et au Canada, avec 61,3 millions de dollars partout ailleurs, pour un total à l’international de plus de 185,1 millions de dollars au box office. À titre de comparaison, le box office de Dune s’élevait à 75 millions à son deuxième week-end de sortie en septembre 2021. Le 27 décembre, Spider-Man : No Way Home pulvérisait tous les scores du box-office mondial, avec un milliard de dollars de recettes.

Et pour la suite ? Si Sony n’a pas encore confirmé d’autres suites du film, Aykroyd (Ray) a exprimé son intérêt à renouveller l’expérience. Il aimerait que les trois acteurs continuent de reprendre leurs rôles, et ce, « pour au moins trois suites ». (source). Sans plus attendre, découvrez les dix premières minutes de SOS Fantômes : L’Héritage.