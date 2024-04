Sosh : profitez de 130 Go sur le réseau Orange à un prix réduit !

Forfait Sosh 130 Go à 12,99 €/mois

Avec son tout dernier forfait mobile, Sosh surprend la concurrence avec une formule sans engagement à l’excellent rapport qualité/prix. Cette dernière donne accès à 130 Go d’Internet en 4G pour seulement 12,99 €/mois. Quand on sait que la filiale propose son abonnement 40 Go à 9,99 €/mois, c’est littéralement la solution la plus intéressante du moment. De plus avec une telle quantité de data, vous ne serez jamais à court de données. Pour rappel, Sosh est une filiale d’Orange, ce qui permet de profiter de l’excellente infrastructure réseau de l’opérateur.

Bien évidemment, ce forfait inclut également les appels, SMS et MMS en illimités depuis la France et l’Europe. D’autre part, cette formule comprend 20 Go de roaming destinés à vos déplacements à l’étranger. Cette quantité est normalement suffisante pour profiter sereinement d’Internet pendant ses vacances. De plus, comme toujours avec Sosh, vous avez accès à l’abonnement Deezer Premium pour 1 €/mois pendant 3 mois. À la fin de cette période, le prix passe à 11,99 €/mois. Enfin, vous avez le choix entre une carte SIM et l’eSIM.

Cependant, il faudra dans tous les cas débourser 10 euros de frais d’activation. Dernier point, il est possible de conserver son numéro de téléphone en communiant son code RIO au moment de la souscription. Si vous ne savez pas comment réaliser cette démarche, vous pouvez retrouver ici notre tutoriel sur le sujet.

Que contient le forfait Sosh à 12,99 €/mois ?

Voici ce qu’il faut retenir de ce nouveau forfait mobile.