Meilleur forfait Sosh : quel abonnement pas cher choisir ?

🔎 Sosh à la loupe

Les opérateurs historiques que sont Orange, SFR et Bouygues Télécom se partageaient dans les années 1990 et 2000 un marché peu concurrentiel. Les prix étaient alors très élevés. Les appels étaient, la plupart du temps, limités, de même pour les SMS. Est alors arrivé Free Mobile avec des prix très attractifs. Les utilisateurs soucieux d’obtenir un forfait à bon prix étaient nombreux à souscrire à une offre Free.

Face à ce raz-de-marée, les autres opérateurs étaient contraints de s’aligner afin de rester compétitifs. Chaque entreprise a donc créé une filiale low-cost, comme Orange avec Sosh. Prix bas, forfaits sans engagement et caractéristiques avantageuses, la stratégie marketing était plus ou moins similaire à celle de l’entreprise de Xavier Niel.

Sosh a toutefois décidé d’attirer la jeunesse grâce à des publicités qui leur étaient directement destinées. Des acteurs jeunes et la célèbre phrase « Je suis passé chez Sosh » ont suffi à créer une image de marque « jeunesse ». Maintenant, est-ce que les offres de la filiale d’Orange sont avantageuses ? C’est ce que nous allons décrypter.

👉 Des offres sans engagement

Orange a décidé d’adopter des forfaits sans engagement pour ses offres low-cost. C’est-à-dire que les abonnements en cours peuvent être résiliés à tout moment. Cela passe inévitablement par une absence de points de fidélité, ce qui empêche d’obtenir un smartphone à prix réduit au bout de X années. Toutefois, il est toujours possible d’étaler le paiement d’un appareil grâce à leur partenaire Oney. Ainsi, si vous souhaitez vous offrir un iPhone 15 Pro 128 Go à 1179 €, Sosh vous propose de le payer en 4x sans frais, soit 294,75 € par mois. La filiale d’Orange vous demandera par ailleurs de choisir un forfait parmi leurs différentes offres. En bref, nous sommes loin de la bonne affaire.

🤔 Quels sont les abonnements actuels chez Sosh ?

Actuellement, six offres officient au catalogue. L’entrée de gamme promet 100 Mo d’Internet en 4G, 2h d’appels et SMS/MMS illimités en France, en Europe, en Suisse, à Andorre ou encore dans les DOM TOM. Le prix est affiché à 5,99 €/mois. Une autre version de cette offre permet de bloquer les data internet dès lors que vous arrivez à 100Mo. Voici les autres formules de l’opérateur.

Vient ensuite un abonnement à 7,99 euros par mois et permet de passer à 1 Go d'Internet en 4G depuis la France et l'Europe, d'avoir les appels et SMS/MMS illimités en France mais aussi en Europe et les DOM TOM (hors Suisse et Andorre).



Pour 9,99 €/mois, la filiale d'Orange intègre une enveloppe de data à hauteur de 40 Go et un débit du forfait réduit au-delà du plafond. Les appels et SMS sont illimités, et vous pouvez profiter de 15 Go depuis l'Europe et les territoires d'outre-mer, sauf en Suisse et à Andorre.



Sosh propose ensuite une offre permettant d'avoir 130 Go d'Internet en 4G pour 11,99 € mensuels. A ce prix-là, les appels, SMS et MMS sont évidemment illimités en France, dans les territoires d'outre-mer et en Europe. Vous disposez également de 20 Go en 4G dans ces territoires, (sauf Suisse et Andorre). Une offre réduite de cet abonnement précédent existe et promet 100 Go d'internet pour 13,99 €/mois.



Enfin, l'abonnement haut de gamme dispose de 140 Go de data en 5G pour 20,99 €/mois. 25 Go sont disponibles depuis la zone Europe et DOM. Notez que la Suisse et Andorre ne sont pas inclus. La communication est bien évidemment illimitée. Mais quand on compare ce forfait à celui avec 130 Go, difficile de conseiller cette formule premium

🏆 Quels sont les meilleurs abonnements Sosh ?

Par rapport à ses concurrents low-cost comme RED ou B&You, Sosh proposent plus de solutions mobiles. Nous avons sélectionné pour vous les 2 meilleurs forfaits mobiles de l’opérateur.

Le forfait pas cher de Sosh

Actuellement, l’abonnement le moins cher de Sosh est celui à 5,99 €/mois. Pour ce prix vous avez accès à 400 Mo de data qui servent plus à dépanner lorsque l’on n’a pas accès au Wifi. Pour le reste, il comprend les SMS et MMS en illimités. Enfin, les appels sont limités à 2 heures par mois. Pour le même le tarif, il est possible d’obtenir la même formule mais cette dernière sera bloquée. C’est une solution intéressante pour le premier forfait d’un adolescent.

Forfait Sosh à 5,99 €/mois

Le meilleur forfait Sosh

Actuellement, nous considérons la solution à 11,99 €/mois avec 130 Go en 4G comme le meilleur forfait mobile Sosh. En effet, avec une telle quantité de data, vous ne serez jamais à court de données. De plus, le tarif est correct quand on compare ce dernier aux abonnements proposés par les concurrents. Dans tous les cas, vous avez le droit aux appels, SMS et MMS en illimités. Enfin, 20 Go sont prévus pour les déplacements à l’étranger (UE+ DOM).

Forfait Sosh à 11,99 €/mois

🧐 Sosh est-il fiable ?

Sosh est une filiale d’Orange et profite donc de l’infrastructure de qualité de l’opérateur historique. C’est d’ailleurs leur principal argument puisque l’entreprise possède la meilleure couverture mobile et 4G dans l’Hexagone. Sosh peut également se targuer de profiter des puissantes antennes 5G de la maison-mère, utilisant la bande 3,5 GHz, la plus rapide à ce jour. L’utilisateur profitera donc d’une grande vitesse de téléchargement et la navigation web n’en sera que plus confortable. Actuellement, Orange couvre 60 % du territoire en 5G. Bien évidemment, il faut également posséder un mobile compatible.

👉 Est-ce que le service client Sosh est performant ?

En 2021, l’opérateur a reçu le prix de l’excellence client, ce qui faisait de l’entreprise l’une des plus performantes en la matière. Et pour cause, Sosh reçoit un excellent taux de satisfaction selon l’ARCEP (Autorité de Régulations des Communications Électroniques, des Postes et de la distribution de la Presse). L’organisme a établi que seulement 6% de ses abonnés sont mécontents.

Des performances que l’on doit à une aide disponible 24h/24 7 jours sur 7, une plateforme 100% numérique et donc pensée pour les jeunes. Le temps d’atteinte est relativement faible et permet de régler un souci en peu de temps. Une importante FAQ (Foire aux Questions) trône en page d’aide et permet de régler la majorité des soucis rencontrés par les abonnés.

Un forum communautaire est également présent et permet aux différents clients d’échanger entre eux au sujet de différents problèmes qu’ils peuvent potentiellement rencontrer.

Il faut mettre Sosh au même niveau que Free Mobile, Red By SFR, et B&You (Bouygues). Free propose les tarifs les plus agressifs. Le nombre de Go internet est extrêmement élevé pour des prix dérisoires. En revanche, Sosh possède une qualité réseau supérieure et d’une meilleure couverture, c’est pourquoi les prix sont plus élevés et permettent ainsi un meilleur entretien des antennes 4G et 5G.

B&You a choisi une stratégie marketing différente de ses concurrents. Les forfaits disponibles sont personnalisables. Par exemple, vous pouvez choisir 200 Go d’Internet, mais de rester en 4G. Vous avez également la possibilité de prendre 1 seul Go, mais de choisir la 5G, moyennant 3€ supplémentaires. Les prix sont dans la moyenne haute des opérateurs low-cost.

Red by SFR est doté d’un système de personnalisation similaire, mais apparaît un peu plus cher et est quasiment au même niveau que Sosh. Ainsi, en termes de prix, la filiale d’Orange constitue le haut du panier en proposant les tarifs les plus importants. Mais en contrepartie, la qualité de connexion est supérieure.

