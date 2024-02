Comment obtenir son numéro RIO pour chez Free, Bouygues, Orange, Sosh, SFR ? 

Avec le développement des forfaits mobiles sans engagement, les consommateurs changent de plus en plus souvent d’opérateur. Cependant, avant de souscrire à une nouvelle offre, il faut suivre quelques démarches pour conserver son numéro de téléphone. Ces dernières prennent la forme du code RIO qu’il est possible de récupérer soit en passant directement par votre fournisseur comme Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR ou en contactant le service spécialisé.

Notons également qu’il est possible d’assurer la portabilité de sa ligne fixe grâce à ce système. Dans cet article, nous allons vous expliquer tout ce qu’il y a à savoir sur le numéro RIO et vous donnez toutes les méthodes pour obtenir son code RIO. Mais avant tout de chose, retenez le numéro à contacter, le 3179.

🤔 Qu’est-ce que le code RIO ?

Le code RIO, pour Relevé d’Identité Opérateur, est un identifiant unique attribué à tous les numéros de téléphone mobile et fixe. Son unique fonction est de permettre la probabilité de votre numéro de téléphone lorsque vous changez d’opérateur. C’est l’unique méthode actuellement disponible pour réaliser ces démarches. D’ailleurs, la plus simple façon de récupérer celui-ci est de directement contacter le 3179 et de recevoir son identifiant sous la forme de 12 chiffres et lettres. De plus, le code RIO va permettre à votre nouvel opérateur de résilier votre contrat existant tout en assurant la portabilité de votre ligne.

Une fois que vous avez contacté le 3179, vous allez recevoir une série de 12 lettres et chiffres qui sont vos identifiants. Pour autant, il peut être difficile de comprendre la signification de ces derniers. Voici ce que veut dire chaque signe de votre code RIO.

Les deux premiers chiffres indiquent l’opérateur : 01 pour Orange, 02 pour SFR, 03 pour Bouygues et 04 pour Free. Ces numéros ont été attribués selon la date d’arrivée sur le marché des fournisseurs.

La lettre suivante précise si vous êtes un particulier (P) ou un professionnel (E). Les caractères de F à Z sont réservés aux lignes fixes.

Les six caractères alphanumériques suivants sont le numéro de votre contrat.

Les trois derniers sont une forme de code de sécurité. Ils se basent sur les caractères précédents, mais sont générés de façon aléatoire.

C’est pourquoi assurez-vous de saisir correctement votre code RIO pour éviter tout type de désagrément. Pour rappel, ce numéro n’est pas disponible si vous êtes à l’étranger.

Il existe une méthode universelle pour obtenir son code RIO, appeler le 3179. La démarche est très simple, mais nous allons quand même vous détailler les étapes à suivre :

Appelez le 3179 (service disponible 7/7j et 24/24h )

) Une voix va vous indiquer votre identifiant RIO, mais rassurez-vous, ce dernier vous est également communiqué par SMS à la fin de l’appel (possibilité de le recevoir par mail ou courrier).

Si vous êtes engagés, il sera noté dans le SMS la durée restante de votre contrat

Cette méthode fonctionne avec presque tous les opérateurs et numéros de téléphone. Cependant, si vous utilisez une carte prépayée, les démarches peuvent être différentes. Il faut alors contacter votre fournisseur. Nous allons expliquer la méthode à suivre dans la partie suivante.

Une fois que vous avez reçu votre code RIO, ne mettez surtout pas un terme à votre abonnement vous-même. En effet, vous devez communiquer votre identifiant à votre nouvel opérateur. Ce dernier va s’occuper des démarches en lien avec la résiliation et va s’occuper de la portabilité de votre numéro. En résumé, vous avez juste à remplir le formulaire de votre nouvel abonnement en y indiquant votre code RIO. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à attendre.

Dernière précision, il est possible de choisir la date à laquelle la portabilité doit prendre effet. Enfin, quand vous recevez votre nouvelle carte SIM, la portabilité n’a pas nécessairement eu lieu. Dans ce cas, vous allez pouvoir utiliser un numéro temporaire en attendant de récupérer le vôtre. Pour rappel, si vous êtes encore engagés, cette démarche ne va pas empêcher votre ancien fournisseur de vous faire régler les mensualités restantes. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article sur le sujet.

Actuellement, il n’est pas nécessaire de contacter le 3179 pour obtenir son code RIO. En effet, il est possible de passer directement par votre opérateur pour récupérer votre identifiant. Voici les démarches à suivre si vous êtes abonnés Free, Orange, SFR, Bouygues Telecom ou leurs filiales low cost.

Récupérer son code RIO chez SFR/RED

Passer par l’Espace Client SFR ou RED ou utiliser l’application dédiée

Utiliser le 1023 si vous voulez récupérer votre code RIO en passant par le service client. Il est également possible d’utiliser le chat de l’opérateur.

si vous voulez récupérer votre code RIO en passant par le service client. Il est également possible d’utiliser le chat de l’opérateur. Appeler le numéro dédié, 933 . La démarche est instantanée et similaire au 3179

. La démarche est instantanée et similaire au 3179 Contacter par téléphone le 0800 97 3179 pour les lignes fixes (possibilité d’utiliser un numéro différent de celui de la ligne fixe)

Récupérer son code RIO chez Orange/Sosh

Passer par l’Espace Client Orange ou Sosh ou utiliser l’application dédiée

Utiliser le 3900 si vous voulez récupérer votre code RIO en passant par le service client

si vous voulez récupérer votre code RIO en passant par le service client Appeler le numéro dédié, 527. La démarche est instantanée et similaire au 3179

La démarche est instantanée et similaire au 3179 Contacter par téléphone le 0800 00 3179 pour les lignes fixes (possibilité d’utiliser un numéro différent de celui de la ligne fixe)

Récupérer son code RIO chez Bouygues Telecom/B&You

Passer par l’Espace Client Bouygues Telecom ou B&You ou utiliser l’application dédiée

Utiliser le 1064 si vous voulez récupérer votre code RIO en passant par le service client

si vous voulez récupérer votre code RIO en passant par le service client Appeler le numéro dédié, 658 . La démarche est instantanée et similaire au 3179

. La démarche est instantanée et similaire au 3179 Contacter par téléphone le 0800 943 943 pour les lignes fixes (possibilité d’utiliser un numéro différent de celui de la ligne fixe)

Récupérer son code RIO chez Free

Free est un cas particulier. En effet, on ne trouve pas de numéro dédié pour obtenir son code RIO. Il est presque obligatoire d’utiliser le 3179. Depuis peu, il est également impossible d’avoir son identifiant en passant par l’Espace Client ou le service client. Cependant, il y a un numéro spécial pour les lignes fixes.

Contacter par téléphone le 0825 92 3179 pour les lignes fixes (possibilité d’utiliser un numéro différent de celui de ligne fixe)

Dans le cas des MVNO, les démarches sont similaires à celles nécessaires pour récupérer le code RIO d’un opérateur historique. La façon la plus simple reste de contacter le 3179. Sinon, il est généralement possible d’obtenir celui-ci en passant par l’espace client de NRJ Mobile ou Cdiscount, si vous êtes abonnés chez ces derniers. Ces deux méthodes fonctionnent avec tous les MVNO français. Mais attention, ceux-ci ne disposent pas de numéros dédiés comme SFR ou Orange. Au mieux, certains proposent de se procurer le code RIO en appelant le sevice client concerné. Cependant, cette démarche n’est pas valable pour tous les opérateurs.

Si, au moment de changer d’abonnement box Internet, vous voulez conserver votre numéro fixe, les démarches sont identiques à celles d’un numéro mobile. Il suffit de contacter le 3179 pour obtenir son code RIO. Attention, dans cette situation, il vaut mieux avoir de quoi noter comme vous ne risquez pas de recevoir de SMS. En cas de problèmes, les 4 opérateurs historiques proposent de récupérer les identifiants sur l’espace client (sauf Free) ou alors, vous pouvez contacter un numéro spécial (accessible depuis n’importe quel téléphone).

Orange : 0800 00 3179

0800 00 3179 SFR : 0800 97 3179

0800 97 3179 Free : 0825 92 3179

0825 92 3179 Bouygues Telecom : 0800 943 943

💰 Est-ce que le portage par code RIO est gratuit ?

Oui la démarche est entièrement gratuite et cela peu importe la méthode que vous avez suivie. Il est interdit de vous faire payer ce type de service. Si jamais cela vous arrive, contactez directement votre ancien opérateur ou vous pouvez vous tourner vers une association de protection des consommateurs. Mais en règle général, il n’y a jamais de problème.

⏳ Combien de temps va prendre le portage de ma ligne ?

Officiellement, le portage peut être effectué dans un délai minimal de 3 jours. Cependant, la portabilité est impossible pendant les week-ends, donc il faut prendre en compte ce point. Pendant cette période, vous risquez de rencontrer des problèmes avec vos communications. Il se peut que les appels et les SMS aient du mal à passer pendant ce laps de temps. Pour rappel, vous pouvez différer le changement de ligne si vous le souhaitez.

Tout d’abord, il est impossible de contacter le 3179 si l’on se trouve l’étranger. D’un autre côté les démarches sont identiques que vous habitiez en France métropolitaine ou dans certains territoires d’outre-mer. Cependant, il arrive que le numéro à contacter soit différent d’une zone à l’autre. Pour trouver vos identifiants, le plus simple reste de contacter votre opérateur. Enfin, l’Arcep indique que la portabilité des numéros fixes et mobiles est valable pour les territoires suivants :

Guadeloupe

Saint-Matin

Saint-Barthélemy

Guyane

Martinique

La Réunion

Mayotte

Saint-Pierre-et-Miquelon

