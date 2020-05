Space Force : bande-annonce et date de sortie pour la série Netflix

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de sa nouvelle série, Space Force. C’est une comédie co-créée par Steve Carell et Greg Daniels, qui a lui-même travaillé sur la sitcom américaine The Office. Rendez-vous le 29 mai sur la plateforme !

Crédit : Netflix

Bien qu’elle porte le nom de la nouvelle branche de l’armée américaine créée par le président Donald Trump, Space Force n’est pas du tout une série spatiale sérieuse. C’est même tout l’opposé. Il ne faut pas s’attendre à des missions épiques dans l’espace mais surtout à de l’humour et de l’absurde. Un peu comme si les personnages de The Office déménageaient dans les quartiers généraux de la NASA, enfin presque.

Une nouvelle comédie avec le fameux Steve Carell

Si The Office ne vous dit rien, c’est une sitcom américaine très populaire qui a été diffusée par le groupe NBC entre 2005 et 2013. Avec ses neuf saisons et ses 201 épisodes, elle est devenue encore plus connue grâce à sa diffusion sur Netflix. Cela n’a malheureusement pas duré puisque NBC a fini par réobtenir les droits de diffusion en 2019 après avoir dépensé 500 millions de dollars sur une période de 5 ans. En tout cas, les Français peuvent toujours la visionner sur Amazon Prime Video.

Netflix a peut-être perdu The Office, mais ce n’est que partie remise puisque la nouvelle série Space Force promet d’être aussi hilarante. En même temps, elle ne peut pas décevoir puisque c’est le travail de Steve Carell et Greg Daniels, à qui l’on doit le succès de The Office.

Space Force débarque sur Netflix ce mois-ci

La bande-annonce nous met tout de suite dans l’ambiance. Une nouvelle branche de l’armée américaine est créée et elle s’appelle Space Force. Vous y voyez une ressemblance avec l’actualité ? Steve Carell joue donc le rôle du général Mark Naird qui s’est retrouvé malgré lui à la tête de cette nouvelle branche. Les spectateurs vont donc suivre ses aventures, ou plutôt mésaventures, avec beaucoup de séquences humoristiques et absurdes.

Au niveau du casting, on retrouve John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow et Don Lake. À la direction, Greg Daniels est le showrunner tandis qu’Howard Klein est le producteur exécutif. La première saison de Space Force débarque sur Netflix le 29 mai prochain. Les amateurs de binge-watching vont se régaler puisque les 10 épisodes seront aussitôt disponibles.

Netflix : planifiez vos sessions de binge-watching pendant le confinement grâce à ce calculateur

Source : ComicBook