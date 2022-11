SpaceX vient d’envoyer des glaces, des bonbons et des tartes sur l’ISS

SpaceX vient d’envoyer une nouvelle et inédite cargaison à la Station spatiale internationale, ce week-end. La charge utile comprenait de nombreuses expériences scientifiques, des graines de tomates naines, des nouveaux panneaux solaires et un ensemble de friandises pour remonter le moral des troupes, dont la pluaprt fêtent Thanksgiving.

Une fusée Falcon 9 © SpaceX

SpaceX vient d’envoyer une nouvelle cargaison de fournitures vers la Station spatiale internationale ce week-end. La mission a décollé du Kennedy Space Center de la NASA en Floride, samedi. La date initiale de décollage était mardi.

La charge utile comprenait de nouveaux panneaux solaires pour la station spatiale, des graines de tomates naines et une gamme d’expériences scientifiques. Il y avait également des friandises pour les astronautes sur la station spatiale, de la crème glacée et des plats de Thanksgiving, des haricots verts épicés, des desserts aux canneberges, une tarte à la citrouille et des bonbons au maïs. L’année dernière, SpaceX avait envoyé une cargaison de fourmis et d’avocats en direction de l’ISS.

Une cargaison pour Thanksgiving et des dizaines d’expériences scientifiques

Les panneaux solaires seront installés à l’extérieur du laboratoire flottant lors des sorties dans l’espace prévues les 29 novembre et 3 décembre. La cargaison comprend aussi un certain nombre d’articles liés à la santé, tels que le kit Moon Microscope. Le microscope portable permettra aux astronautes de collecter et d’envoyer des images d’échantillons de sang aux chirurgiens au sol à des fins de diagnostic et de traitement.

Les nutriments sont un élément clé du maintien d’une bonne santé dans l’espace. Mais les produits frais sont rares sur la station spatiale par rapport aux repas préemballés que les astronautes mangent pendant leurs séjours de six mois en orbite terrestre basse. Des graines de tomates ont donc également été envoyées : elles seront cultivées sous deux traitements lumineux différents. Au cours de tests de dégustation (qui auront lieu d’ici à une centaine de jours), l’équipage évaluera la saveur, l’arôme, la jutosité et la texture des tomates cultivées.

À lire : Les astronautes de SpaceX Crew-3 dansent la valse à bord de l’ISS

Des enquêtes suivront l’humeur des astronautes lorsqu’ils s’occupent des plantes et interagissent avec elles pour voir comment le fait de nourrir les semis améliore l’expérience de l’équipage dans l’isolement de la station spatiale.

SpaceX a lancé plus de deux douzaines de missions de ravitaillement vers la station spatiale au cours de la dernière décennie dans le cadre d’un accord de plusieurs milliards de dollars avec la NASA. Ce lancement intervient au milieu de l’année la plus chargée de SpaceX à ce jour, avec plus de 50 opérations en 2022, dont deux missions d’astronautes.