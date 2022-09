La NASA va verser 1,4 milliard de dollars à SpaceX pour envoyer 5 missions avec des astronautes vers l’ISS

La NASA et SpaceX viennent de conclure un accord à 1,4 milliard de dollars pour envoyer 5 missions supplémentaires avec des astronautes vers l’ISS, la Station spatiale internationale.

À l’heure actuelle, SpaceX est la seule entreprise aérospatiale certifiée pour effectuer des missions avec équipage dans l’espace pour la NASA. En effet, la capsule Starliner de Boeing a pris du retard. Elle a réussi sa mission inhabitée d’arrimage à l’ISS et de retour sur Terre plus tôt cette année, mais elle n’est pas encore prête à envoyer des astronautes vers l’ISS comme SpaceX le fait avec la capsule Crew Dragon. En attendant, c’est SpaceX qui se charge d’envoyer les astronautes en orbite et de les faire revenir sur Terre.

Un astronaute à la Station spatiale internationale – Crédit : NASA

La NASA vient donc de conclure un accord de 1,4 milliard de dollars avec SpaceX. Ce contrat couvre 5 missions supplémentaires pour envoyer des astronautes vers l’ISS. Les astronautes de ces 5 missions décolleront tous à bord de la capsule Crew Dragon propulsée par la fusée réutilisable Falcon 9. D’ailleurs, SpaceX prépare aussi le premier vol orbital de Starship qu’Elon Musk veut réaliser avant la fin de l’année.

LA NASA prévoit d’envoyer des astronautes vers l’ISS jusqu’en 2030

L’agence spatiale américaine a expliqué dans un communiqué que cet accord « permet à la NASA de maintenir une capacité américaine ininterrompue d’accès humain à la station spatiale jusqu’en 2030 ». Pour rappel, l’ISS arrive en fin de vie et s’écrasera dans l’océan Pacifique en 2031.

La mission Crew-4 est actuellement à bord de la Station spatiale internationale et le lancement de la mission Crew-5 est prévu pour le mois d’octobre. L’accord signé entre la NASA et SpaceX couvrira les missions Crew-10 jusqu’à Crew-14. Cela représente au total environ 20 sièges d’astronautes à bord de Crew Dragon. Comme l’agence spatiale américaine l’a précisé, « le système de transport d’équipage de SpaceX est le seul certifié pour répondre aux exigences de sécurité de la NASA pour transporter l’équipage vers la station spatiale et pour maintenir l’obligation de l’agence envers ses partenaires internationaux dans les délais nécessaires ».

Tandis que la NASA planifie ses missions avec astronautes jusqu’en 2030, la Russie prévoit de se retirer plus tôt de la station spatiale. L’agence spatiale Roscosmos va continuer son partenariat spatial et scientifique jusqu’en 2028 avant de se concentrer sur sa propre station spatiale, ROSS.

Source : Space.com