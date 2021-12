Spider-Man : comment Garfield, Holland et Maguire ont apporté une couleur différente au rôle ?

C’est une rumeur qui ne semble pas faiblir, malgré les démentis. Les trois Spider-Man pourraient apparaître côte à côte dans le prochain opus No Way Home. Mais il convient de comprendre pourquoi les fans espèrent tellement assister à cette « réunion » tant attendu. En effet, que ce soit Garfield, Maguire ou Holland, chaque comédien s’est emparé du rôle à sa manière, proposant une interprétation personnelle de Peter Parker. Et c’est précisément ce détail qui a largement contribué au succès de la franchise. Tous les trois sont différents, ne serait-ce que physiquement parlant. Ils auraient pu suivre une même ligne de jeu, mais chacun est parvenu à offrir un regard neuf sur le super-héros.

Spider-Man : un rôle aux multiples facettes – Crédit : Sony Pictures

Même si la ligne directrice du personnage a toujours été respecté (son côté geek notamment), Spider-Man a révélé de nombreuses facettes grâce au jeu de chacun des trois comédiens. Ce petit exploit a permis de ne jamais lasser le public tout en dynamisant la franchise au fil des années.

Trois interprétations différentes mais complémentaires pour Spider-Man

Premier à se frotter à l’exercice, Maguire s’est surtout concentré sur la maladresse et la timidité du personnage. Cela a permis de mettre en exergue son inaptitude à avoir une vie sociale normale. On se souvient notamment de son mutisme légendaire chaque fois que Mary-Jane tente de l’approcher. En appuyant sur ce trait de caractère, la proposition du comédien a évidemment rendu encore plus attachant le héros. Les choses évoluent cependant dès le troisième opus. Parker devient un rien arrogant et bien trop confiant. Mais cela montre à quel point, il ne sait pas canaliser ses émotions.

Garfield, pour sa part, est considéré comme le Spider-Man le plus « cool » de la franchise. Bien avant sa « transformation », son Peter Parker n’a aucun mal à s’affirmer. Son côté geek ne l’isole pas du reste du monde, bien au contraire. Garfield joue même avec aisance de son charme et de son humour. Holland est finalement un condensé des deux versions précédentes. A une différence près : il est le Parker le plus jeune de la franchise. Son côté adolescent offre donc au rôle un regard encore plus complexe, car il n’est pas en mesure de tout appréhender comme un adulte responsable.

Trois versions d’un même rôle donc qui ont permis d’apporter à chaque fois quelque chose de nouveau. Si Holland vient à céder sa place dans un futur proche, nul doute que nous pourrons découvrir encore une nouvelle facette de ce personnage plus complexe qu’il n y paraît !

Source : Screenrant