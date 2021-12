Spider-Man : deux scènes post-générique pour No Way Home

Spider-Man : No Way Home voit les choses en grand et ne s’offre pas une mais deux scènes post-générique.

Après de nombreux mois d’attente (et de spéculations), No Way Home vient enfin de débarquer dans les salles obscures. Et si on en croit les premiers retours, ce nouvel opus semble tenir toutes ses promesses. Même si on ne dévoilera rien des surprises distillées dans le film, un détail mérite pourtant que l’on s’y attarde. En effet, cette nouvelle mouture s’offre non pas une mais deux scènes post-générique ! La première intervient au milieu et la deuxième à la toute fin de la longue liste de crédits. Mieux vaut donc rester jusqu’à l’issue du film pour ne rien manquer.

No Way Home : deux scènes finales pour le prix d’une – Crédit : Sony Pictures

Un tel choix est totalement naturel et vous le comprendrez quand vous aurez vu le film. Pas de « spoiler alerte » ici. Cependant, c’est la première fois que Sony et Marvel font ce choix.

No Way Home : deux scènes importantes en fin de film

Sans rien dévoiler de leurs contenus, ces deux scènes sont importantes car elles mettent d’ores et déjà en place de futurs films Marvel. Pour l’heure, on n’en dira pas davantage. Concernant le futur de la franchise, la productrice Amy Pascal a déjà de nombreuses idées. Cette dernière serait prête à mettre trois autres films en place avec Holland, mais rien n’a encore été officiellement acté. Le comédien peut cependant être rassuré : Spider-Man ne semble pas prêt à se passer de ses services !

Holland pourrait également faire une future apparition dans le Spider-Verse, après une tentative coupée au montage en 2018. Son futur semble donc dense même si les secrets sur ses prochaines participations sont encore bien gardés. Pour l’heure, No Way Home profite d’un immense succès populaire et le box-office devrait tutoyer des sommets. Les critiques sont à l’avenant et les retours des fans ne tarissent pas d’éloges sur ce nouvel opus, aussi « riche » que spectaculaire.

Après une longue campagne promotionnelle éreintante, l’équipe créative peut être fière du travail accompli. Et Spider-Man n’a visiblement rien perdu de son aura et de sa superbe.

Source : Screenrant