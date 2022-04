Spider-Man : le Joker aurait pu prendre la place de Peter Parker

Quand Heath Ledger était pressenti pour être Peter Parker – Crédit : Warner Bros.

Pour beaucoup de fans, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi reste la meilleure à ce jour. Le réalisateur revient à la tête d’un film Marvel avec Doctor Strange 2 avec la présence des Illuminati ou encore de Professeur Xavier confirmées. Mais saviez-vous que le premier film sur le Tisseur, dont une réplique homophobe a été censurée, aurait pu avoir un autre visage ? Car Heath Ledger, l’interprète du Joker dans The Dark Knight, était envisagé par Sam Raimi pour incarner Peter Parker.

Heath Ledger était le choix numéro un pour Amy Pascal de Sony

Tobey Maguire a finalement été choisi – Crédit : Sony Pictures

Tobey Maguire n’a pas décroché le rôle de Peter Parker d’un claquement de doigt. Plusieurs candidats se dressaient devant lui comme le dévoile Sam Raimi en interview pour Variety. Et attention, la liste est impressionnante : Ewan McGregor, Jude Law ou encore Leonardo DiCaprio. Sans oublier Heath Ledger, l’interprète du Joker dans The Dark Knight. Pour beaucoup, il s’agit tout simplement de la meilleure itération du super-vilain au cinéma. Des années après la sortie du film (et la disparition du comédien), on salue encore sa performance captivante.

Amy Pascal, productrice majeure de Sony Pictures, déclare que Heath Ledger portait la casquette de favori pour incarner Spider-Man. Notamment car cette dernière et le comédien se connaissaient de précédents rôles.

Si le rôle de Peter Parker ne revient finalement pas à Heath Ledger, le monde du comics lui doit beaucoup. Rappelons qu’en tant que Joker, le comédien décroche l’Oscar du meilleur second rôle à titre posthume.

Pour Ewan McGregor, même chose chez DC Comics. Le comédien a enfilé le costume de Black Mask dans Birds of Prey, le film solo avec Harley Quinn. Quant à Jude Law, on l’aperçoit dans Captain Marvel.

Une bien belle anecdote de la part de Sam Raimi et Amy Pascal en marge de la sortie de Doctor Strange 2, le 4 mai 2022 en salle.

Source : ScreenRant