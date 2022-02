Spider-Man No Way Home : les scénaristes ont réécrit 10 fois cette scène charnière

Spider-Man: No Way Home intègre une réunification qui a fait le bonheur des fans de l’homme-araignée. Cette scène centrale a été réécrite à maintes reprises par les scénaristes. Attention, cet article intègre des spoilers.

Spider-Man: No Way Home a eu un succès fulgurant au box-office – Crédit : Marvel

Andrew Garfield avait pris un malin plaisir à réfuter les fuites sur Spider-Man: No Way Home. Celles-ci indiquaient que Maguire et Garfield allaient endosser à nouveau leurs costumes respectifs de Spidey aux côtés de Tom Holland. Une réunification des trois Spider-Man qui s’est finalement bien concrétisée pour le plus grand bonheur des spectateurs. Mais l’intégrer dans le long-métrage était loin d’une mince affaire, comme l’ont expliqué les scénaristes Erik Sommers et Chris McKenna lors de la Fan Fest d’IGN.

Il s’agissait notamment de rendre la réunification significative, en allant plus loin qu’une simple séquence de caméos. Il y avait ainsi un double objectif. D’une part, préparer le climax du film alors que le Peter Parker de Tom Holland hésitait à renvoyer les antagonistes dans leur univers. Il fallait également évoquer le parcours des deux autres Spider-Man qui n’étaient plus apparus depuis belle lurette. À ce propos, voici comment Marvel est parvenu à convaincre les anciennes stars de la franchise de revenir dans No Way Home.

Spider-Man No Way Home : une scène centrale qui a donné du fil à retordre aux scénaristes

« À la fin du dernier Amazing Spider-Man, Gwen tenait un beau discours sur l’espoir et tout le reste. Et immédiatement, ça nous a paru intéressant », indiquent-ils, soulignant que le personnage était trop blessé par les évènements pour « garder cet espoir ». Pour rappel, il n’avait pas pu sauver sa chère et tendre d’une chute fatale. « Nous avons également dû réfléchir longuement et sérieusement à la place qu’occuperait le Spider-Man de Tobey. Et c’était une question encore plus ardue, car plus de temps s’était écoulé ».

Les scénaristes confient en outre que les acteurs ont eu leur mot à dire sur le parcours et l’évolution de leur Spidey respectif. Kevin Feige, le patron du Marvel Studios, la productrice Amy Pascal ou encore le réalisateur Jon Watts ont également participé activement aux discussions scénaristiques. Une collaboration qui a finalement porté ses fruits, après de multiples réécritures. « Je dirais que nous avons dû écrire cette scène au moins 10 fois », révèle Erik Sommers.

Pour nombre de fans, la présence des variants d’Andrew Garfield et de Tobey Maguire a insufflé une grosse charge dramatique au film. Certains détracteurs ont toutefois estimé que cette réunification n’était que du fan service bête et méchant. De leur côté, Tobey Maguire et Andrew Garfield sont allés visionner Spider-Man 3 incognito au cinéma.

Source : IGN