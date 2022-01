Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield a pris un malin plaisir à réfuter les fuites sur le film

Spider-Man: No Way Home est au cinéma depuis le 15 décembre 2021 en France. Mais avant sa sortie, de multiples leaks sont venus entacher une campagne marketing pourtant bien ficelée de la part de Sony. Aujourd’hui, Andrew Garfield évoque sa réaction face aux fuites sur le film, ainsi que les directives données par Sony à l’époque. Attention, cet article comprend de nombreux spoilers sur le film !

Spider-Man: No Way Home © Marvel

Attention, spoilers ! Les énormes sociétés de production comme Sony ne prennent pas les fuites au sujet de leurs blockbusters à la légère et les acteurs, encore moins. C’est, du moins, ce que l’on pourrait croire.

Comme vous le savez probablement déjà, et si vous ne le savez pas, arrêtez immédiatement de lire cet article, Maguire et Garfield ont repris leurs rôles dans Spider-Man: No Way Home et ont même vu le film en étant 100 % incognito au cinéma. Aujourd’hui et dans une interview à TheWrap, Andrew Garfield évoque sa réaction et celle de Sony face à cette fameuse fuite, celle qui révélait la présence des trois acteurs.

Andrew Garfield aura été simplement forcé à nier son implication dans le film

Cela n’aura pas échappé aux fans : si Andrew Garfield avait à l’époque assuré que Spider-Man: No Way Home ne réunirait pas les trois Peter Parker, on sait désormais qu’il s’agissait d’une tentative d’enfumage demandée par Sony, visant à garder le secret jusqu’au bout. En effet, Tobey Maguire et Andrew Garfield étaient bien présents dans le dernier film Marvel et comme l’indique Garfield, la société aura tout fait pour démentir l’information.

C’est ce qu’il révèle dans cette nouvelle interview où il indique avoir « littéralement paniqué » le jour où il a entendu parler des fuites. Ne sachant trop quoi faire vis-à-vis de cette situation, il s’était rapproché de Sony pour connaître leur avis à ce sujet. La firme nippone lui avait simplement rétorqué de ne rien faire et de continuer à nier son implication, ce qu’il aura fait avec brio.

« J’ai travaillé si dur pour garder le secret quand j’étais en tournage à Atlanta » indique-t-il à TheWrap. « Je voyais toutes ces fuites tomber et je me disais ‘Oh mon Dieu, les gars, mais qu’est-ce qui se passe ? Je travaille comme un fou pour que ça reste secret et voilà, encore une image de moi avec Tobey !’ ».

L’acteur indique qu’il aura malgré tout pris un malin plaisir à cacher l’info, que tout serait devenu une sorte de jeu avec les fans et la presse. « C’était stressant, mais en même temps, c’était aussi étrangement agréable », raconte-t-il à propos de ses mensonges. « Je me suis placé dans la peau des fans […] Qu’est-ce que j’aurais voulu, à leur place ? […] J’aurais voulu que l’acteur fasse un travail incroyablement bon pour me convaincre qu’il n’était pas dans le film, franchement. Avec l’envie de perdre la tête au ciné quand mon instinct se serait révélé être juste » indique-t-il.

Ces derniers jours, Andrew Garfield sort peu à peu du silence, avec de plus en plus d’interviews données à la presse. L’acteur se dit par exemple prêt à renfiler le costume pour les prochains films.

Source : TheWrap