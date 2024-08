Squid Game : la saison 2 a enfin sa date de sortie, et elle arrive dans très peu de temps !

C’est reparti pour un tour © Netflix

Après avoir captivé le monde entier, Squid Game revient, plus sombre et plus intense que jamais. Netflix vient d’annoncer la date de sortie tant attendue de la deuxième saison, fixée au 26 décembre 2024. Les fans pourront ainsi replonger dans cet univers dystopique et retrouver leurs personnages préférés, prêts à affronter de nouvelles épreuves mortelles.

Mais ce n’est pas tout. La plateforme de streaming a également confirmé une troisième et dernière saison, qui viendra clore définitivement cette saga palpitante. Cette annonce met un terme aux spéculations et ouvre la voie à une conclusion épique qui promet de répondre à toutes les questions que les spectateurs se posent.

Un retour aux sources

Dans cette nouvelle saison, Seong Gi-hun, le survivant traumatisé, sera de retour au cœur de l’arène. Animé par une soif de vengeance inextinguible, il est prêt à tout pour démanteler le système qui a détruit sa vie et celle de tant d’autres.

Face à lui, le Front Man, figure énigmatique et impitoyable, semble plus déterminé que jamais à conserver son pouvoir. Les deux adversaires s’apprêtent à s’affronter dans une confrontation titanesque qui promet d’être encore plus intense que la précédente.

Pour rappel Netflix avait diffusé un tout petit trailer de très courte durée : on y voyait Gin-hun à l’aéroport recevoir un coup de fil inquiétant qui annonce un grand danger pour le vainqueur de la compétition.

Voici la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Squid Game :

De nouveaux enjeux, de nouveaux mystères

Le créateur Hwang Dong-hyuk a laissé entendre que cette nouvelle saison explorerait davantage les motivations du Front Man et les raisons qui l’ont poussé à organiser ces jeux mortels. La relation complexe entre le Front Man et son frère,Hwang Jun-ho, le policier infiltré, sera également au cœur de l’intrigue. Les spectateurs pourront ainsi découvrir de nouveaux pans de l’histoire et mieux comprendre les enjeux de cette compétition macabre.

Une fin en apothéose ?

La troisième et dernière saison de Squid Game s’annonce, elle aussi, comme un véritable événement. Les enjeux sont plus élevés que jamais, et les rebondissements seront nombreux, dit son créateur.

Les spectateurs pourront ainsi retrouver l’univers sombre et captivant de la série, tout en découvrant de nouveaux personnages et de nouvelles épreuves. Cette conclusion épique mettra un point final à cette saga palpitante et laissera à coup sûr une trace indélébile dans l’histoire de la télévision. Rendez-vous pour les fêtes de Noël.