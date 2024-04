Squid Game : la date de sortie de la saison 2 se précise, ça se rapproche

Netflix vient d’évoquer ses futures séries à venir. Lors du second semestre 2024. les abonnés pourront notamment enfin dévorer la saison 2 de Squid Game, trois ans après la sortie du premier acte.

Squid Game est arrivé sur Netflix en septembre 2021. La série sud-coréenne a rapidement été un succès d’audience, les abonnés ayant été happés par son intrigue captivante sur fond de satire du capitalisme et des inégalités économiques. Le dénouement du premier acte laissait la porte grande ouverte à une seconde salve d’épisodes qui a finalement été confirmée, pour le plus grand plaisir des fans de la première heure.

En janvier dernier, nous apprenions ainsi que la saison 2 de Squid Game allait être diffusée dans le courant de l’année. L’information a été révélée dans une lettre destinée aux actionnaires de la plateforme au N rouge. Alors que le service tarde à communiquer une date de sortie, The Hollywood Reporter vient d’intercepter des informations intéressantes. Le PDG Ted Sarandos a promis qu’un certain nombre de programmes attendus se profilaient à l’horizon.

Squid Game : la saison 2 sortira lors du second semestre 2024

Et de confirmer que la suite de Squid Game débarquerait au cours du second semestre 2024. Selon les premières images, l’histoire tournera autour de Seong Gi-hun qui fera tout pour arrêter les organisateurs du jeu mortel. La vengeance sera ainsi le fil rouge de la saison 2 qui introduira une flopée de nouveaux comédiens, de nombreux personnages ayant péri au cours du premier acte. Des têtes connues feront leur retour à l’instar de Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun et Gong Yoo.

Pour connaître tous les enjeux de la suite de la série, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié à la saison 2 de Squid Game. Celui-ci sera régulièrement mis à jour par la rédaction jusqu’à la sortie du programme. Pour information, Netflix a également confirmé d’autres sorties à venir dans la seconde partie de l’année. Voici les séries qui feront bientôt leur rentrée sur la plateforme :

The Night Agent (saison 2)

(saison 2) Cobra Kai (saison 6)

(saison 6) Outer Banks (saison 4)

(saison 4) Emily in Paris (saison 4)

(saison 4) Monster (saison 2)

(saison 2) American Primeval

Senna

The Perfect Couple