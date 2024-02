Squid Game saison 2 : histoire, casting, date de sortie, toutes les dernières infos

Squid Game fait partie de ces séries à succès qui ont marqué leur auditoire. Le succès de la première saison repose sur un scénario original et bien ficelé, un univers singulier, des personnages complexes et attachants, de l’action et aussi beaucoup d’émotions, puisque la quasi totalité des protagonistes meurent l’un après l’autre.

Après 3 ans d’attente, les fans de l’œuvre de Hwang Dong-hyeok vont bientôt pouvoir découvrir la saison 2 de Squid Game, qui est prévue pour cette année. Histoire, casting, date de sortie, nous avons réuni sur cette page les informations les plus fraîches à propos de la suite de la série évènement sur Netflix.

Bien qu’aucune date officielle n’ait encore été communiquée, il a toutefois été confirmé que la saison 2 sortira en 2024 sur Netflix. En effet, la célèbre plateforme de streaming a indiqué la diffusion prochaine de la série dans une lettre adressée à ses investisseurs. Un court extrait a même été récemment dévoilé pour faire monter la pression.

Les noms de quelques nouveaux acteurs ont été dévoilés dans une première bande annonce. On retrouve par ailleurs l’univers, la musique et l’ambiance oppressante qui ont fait le succès de la poule aux œufs d’or de Netflix. Comme l’annonce Netflix, il ne faudra encore une fois pas trop s’attacher aux personnages, qui ne feront probablement pas long feu.

✍️ Quel sera le scénario de la saison 2 de Squid Game ?

Nous ne savons encore presque rien sur la seconde saison de Squid Game, si ce n’est qu’elle commencera là où s’est terminée la première. En effet, dans le premier teaser, on retrouve Gin-hun à l’aéroport. Ce dernier qui s’est teint les cheveux en rouge, reçoit des menaces des organisateurs du jeu par téléphone. Loin d’être apeuré, ce dernier est bien décidé à se venger comme il le dit lui-même : “Je vous retrouverais, quoi qu’il en coûte”.

Gin-hun, révolté, change d’avis à la fin de Squid Game – Crédit : Netflix

Si Netflix n’a pas dévoilé plus d’informations quant à la suite des évènements, le cliffangher de la fin de la saison 1 laisse entrevoir plusieurs possibilités. Le héro pourrait reprendre du service, en participant à une nouvelle édition des Squid Games. À moins qu’il ne décide d’infiltrer secrètement la hiérarchie de l’organisation pour remonter jusqu’au chef. Quoi qu’il en soit, nous ne tarderont pas à le découvrir. Par ailleurs, la saison 1 n’a pas levé le voile sur tous les mystères qui entourent l’organisation. Nous en apprendrons probablement plus sur cette dernière dans les prochains épisodes de la série.

Lors d’une précédente interview pour CNN, le créateur de la série expliquait qu’il avait voulu mettre en avant la déshumanisation des personnes endettées et pauvres au sein de la société. Ces dernières étant contraintes de s’abaisser à jouer à des jeux de récréation mortels. Avec cette métaphore de la société, le réalisateur souhaitait montrer les inégalités entre les différentes classes sociales en Corée du Sud. Pour la saison 2, Hwang Dong-hyeok a indiqué lors de précédentes interviews, que le personnage principal, pourrait chercher à mettre un terme à ces jeux absurdes, et ainsi rompre ce déséquilibre. La solidarité serait notamment l’un des thèmes principaux abordés dans cette nouvelle saison.

🤔 Quelle est l’histoire de la saison 1 ?

Pour celles et ceux qui n’auraient pas vu la première saison, on vous conseille de ne pas continuer plus loin, afin de garder la surprise intacte ! En effet, il est préférable de regarder les épisodes de cette série qui vaut clairement le détour, si vous avez Netflix bien entendu. Dans le cas contraire, ou si vous souhaitez seulement vous remémorer les évènements de Squid Game, on vous invite à continuer votre lecture.

❗Les paragraphes suivants contiennent des spoilers

La série Squid Game prend place à Séoul et raconte l’histoire de Seong Gi-hun, un père de famille, divorcé, chômeur et endetté, qui n’a visiblement rien pour lui. Alors qu’il est au fond du gouffre, il fait la rencontre d’un étrange commercial dans le métro. Ce dernier le défie au Ddakji, un jeu traditionnel coréen. Après avoir enterré définitivement la dignité du pauvre Gi-hun, le commercial lui laisse une carte de visite pour participer à un jeu.

Seong Gi-hun tente le tout pour le tout en contactant le numéro de téléphone inscrit au dos de la carte. Ce dernier se retrouve alors sur une île déserte après avoir été kidnappé. Il n’est pas le seul, puisque 456 personnes au total, sont de la partie. Elles partagent toutes un point en commun : la pauvreté. Ces personnes apprennent alors qu’elles vont devoir participer à une grande compétition pour tenter de remporter 45,6 milliards de wons, soit environ 32 millions d’euros. Une récompense particulièrement attractive pour ces personnes en situation précaire. Toutefois, un seul vainqueur raflera la mise, et les joueurs éliminés périront, comme ils vont l’apprendre à leur dépens.

Le premier jeu “1, 2, 3 Soleil” dans Squid Game – Crédit : Netflix

Les participants vont devoir venir à bout des épreuves du Squid Game. Au total, pas moins de 6 jeux traditionnels pour enfants, dont le célèbre jeu du calamar. Si le principe du “chacun pour sa peau” est vite assimilé par les joueurs, ces derniers doivent également parfois compter sur les autres, pour les jeux en équipe. Le héro va alors s’entourer d’Oh Il-nam, d’Abdul Ali, de Kang Sae-byeok, ainsi que de son ami d’enfance Sang-woo, qui connaît lui aussi des difficultés financières. Au fil des jeux, le nombre de joueurs diminue, à mesure que les trahisons et les stratégies se multiplient.

En parallèle, un policier du nom de Hwang Jun-ho enquête sur la disparition de son frère. Ses pistes le conduisent finalement jusque sur l’île, où il découvre la machination. Il s’infiltre alors parmi les employés, qui utilisent des symboles différents en fonction de leur place dans la hiérarchie (rond, triangle, et carré). Il découvre alors le véritable but de ces terribles jeux, organisés chaque année pour divertir un groupe de milliardaires vicieux : les VIP. Jun-ho retrouve par la même occasion son frère, qui occupe un rôle clé dans cette organisation, puisqu’il est le maître de cérémonie, celui qui se cache derrière le masque de Front Man. Un statut qu’il a acquis en remportant la précédente édition du Squid Game.

Kang Sae-byeok dans Squid Game – Crédit : Netflix

C’est finalement le héro, Seong Gi-hun qui remporte les jeux, non sans mal, après avoir été confronté à son ami Sang-woo dans l’épreuve finale. De retour à Séoul, le nouveau milliardaire tombe à nouveau sur Oh Il-nam, un vieillard avec qui il a fait équipe durant les jeux, et qui est censé être mort. Il apprend que son décès a été mis en scène, et pire encore… qu’il est le créateur des Squid Games.

Quand il lui révèle la raison d’être de ces jeux, Seong Gi-hun décide alors contre toute attente de rester à Séoul. En effet, et alors qu’il s’apprêtait à prendre un avion qui lui aurait permis de rejoindre sa famille et de passer définitivement à autre chose, le protagoniste principal semble finalement bien décidé à prendre sa vengeance sur les organisateurs de cette compétition mortelle, où il a perdu ses amis, et a dû faire d’horribles choix pour survivre. Il nous tarde de découvrir ce que nous réserve la saison 2.

👪 Quel casting pour la saison 2 de Squid Game ?

À la fin de la saison 1, il ne reste que très peu de survivants. En réalité, Seong Gi-hun est le seul personnage qui s’en sort officiellement indemne. En effet, on apprend à la toute fin de la série qu’Oh Il-nam est également en vie. Par ailleurs, on retrouvera également le policier et son frère, qui se cache derrière le masque de Front Man, ainsi que le groupe de milliardaires, nommé les VIP. Le commercial sera également présent dans la suite, sans doute pour recruter les joueurs de la prochaine édition.

Tous les autres protagonistes sont décédés pendant les jeux. À moins que le créateur de la série ne nous surprenne encore en ramenant à l’écran certains protagonistes présumés morts.

De nouvelles têtes sont attendues dans la saison 2 de Squid Game – Crédit : Netflix

En plus des personnages déjà confirmés par le réalisateur, la première bande annonce a par ailleurs dévoilé l’identité de nouveaux acteurs, qui feront partie des 456 prochains participants aux Squid Games. Il s’agit de Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon et Yang Dong-geun. La firme au N rouge a par ailleurs confirmé l’identité de 12 nouveaux acteurs, dont les quatre cités précédemment, qui prendront part aux (macabres) festivités.

Quoi qu’il en soit et au vu des informations en notre possession, nous devrions retrouver les personnages/acteurs suivants au casting de la saison 2 de Squid Game :

Lee Jung-jæ : Seong Gi-hun

Seong Gi-hun Yeong-Su oh : Oh II-nam

: Oh II-nam Wi ha-joon : Hwang Jun-ho

Hwang Jun-ho Lee Byung-hu : Hwang In-ho (Front Man)

: Hwang In-ho (Front Man) Gong Yoo : Le commercial

: Le commercial John David Michaels : VIP 1

VIP 1 Daniel C Kennedy : VIP 2

VIP 2 David Lee : VIP 3

VIP 3 Geoffrey Giuliano : VIP 4

VIP 4 Stephane Mot : VIP 5

VIP 5 Michael Davis : VIP 6

VIP 6 Yim Si-wan : ?

: ? Kang Ha-neul : ?

: ? Park Sung-hoon : ?

: ? Yang Dong-geun : ?

: ? Park Gyu-young : ?

: ? Lee Jin-uk : ?

: ? Kang Ae-sim : ?

: ? Lee David : ?

: ? Choi Seung-hyun : ?

: ? Roh Jae-won : ?

: ? Jo Yuri : ?

: ? Won Ji-an : ?

Selon une ancienne publication du réalisateur de la série Hwang Dong-hyeok, en date du 12 juin 2022, on devrait également faire la connaissance de Cheol-su, le petit ami de Young-hee, la poupée motorisée présente dans le premier jeu de la saison 1. Ce qui laisse présager, en lieu et place de “1, 2, 3 Soleil”, l’arrivée d’un nouveau jeu tout aussi sanguinaire.

❓ Une saison 3 est-elle prévue pour Squid Game ?

Tandis que la saison 2 n’est pas encore sortie, le réalisateur a déjà confié dans une interview sur la chaîne coréenne KBS, qu’il discutait de la suite de la série avec Netflix, et qu’une saison 3 pourrait voir le jour. Cela n’est pas très surprenant quand on sait que la série Squid Game a fait carton plein dès son lancement sur la plateforme de streaming en 2021. En effet, comme l’a rappelé son réalisateur dans un tweet, il a fallu 12 ans pour mettre point la série, et seulement 12 jours pour qu’elle devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps.

Même si l’histoire aurait pu s’arrêter là, le réalisateur se sentait presque obligé de donner une suite à son œuvre, qui a explosé les records et généré plus de 900 millions de dollars de chiffres d’affaires pour la firme au N rouge. Sachant qu’elle a coûté “seulement” 21,4 millions de dollars à produire, Netflix qui avait déjà confirmé la saison 2 en 2022, a fait là un placement très rentable. Si les chiffres sont de nouveau au rendez-vous pour la suite, la saison 3 sera alors une évidence.

Pour surfer sur le phénomène et en attendant la suite, Netflix a lancé en 2023 une émission dérivée, Squid Game : Le Défi, qui a rencontré à son tour un franc succès. Il s’agit d’une téléréalité où 456 joueurs s’affrontent pour tenter de remporter 4,56 millions de dollars. Heureusement, les conséquences ont été moins tragiques pour les perdants, qui sont bien évidemment repartis sains et saufs.