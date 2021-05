Lupin partie 2 : Netflix révèle sa date de sortie, regardez la nouvelle bande-annonce

Lupin dévoile sa bande-annonce – Crédit : Netflix

Netflix n’a jamais caché son ambition : proposer des productions internationales, ne se concentrant pas uniquement sur ses terres américaines. Le géant a d’ailleurs repris les tournages français en pleine pandémie et propose toujours des séries fédératrices. Récemment, la France a brillé dans le monde entier avec la première partie de Lupin, série mettant en scène Omar Sy dans le rôle de Assane Diop. Un succès immédiat grâce à un acteur apprécié par les spectateurs, vu dans X-Men et Jurassic World. Et bonne nouvelle pour les fans de Lupin : la seconde partie a une date de sortie et une nouvelle bande-annonce.

Le voleur chevronné Assane Diop est de retour

La seconde partie de Lupin a déjà révélé un premier teaser mais fait aujourd’hui la part belle à une bande-annonce. L’occasion pour Netflix, qui a également dévoilé celle de la quatrième saison de Stranger Things, de livrer un second cadeau. Ce cadeau, c’est la date de diffusion de cette seconde partie de Lupin : le 11 juin 2021. Des épisodes supplémentaires qui arrivent 5 mois après la première partie de la série. Assane Diop va tenter de sauver Raoul, son fils, des mains du richissime et dangereux Hubert Pellegrini.

Pour ceux qui hésitent encore à se lancer, petit résumé de Lupin. Au milieu des années 90, Assane Diop est sous le choc de la mort de son père, accusé à tort d’un crime. Une fois adulte, l’homme organise le vol d’un collier de Marie-Antoinette d’Autriche exposé au Louvre et appartenant à la famille Pellegrini. Une famille impliquée dans la mort de son père. Assane Diop souhaite se venger, s’inspirant du personnage d’Arsène Lupin imaginé par Maurice Leblanc. Mais le voleur incarné par Omar Sy doit aussi faire avec la garde de son fils Raoul, qui vit avec Claire, son ancienne petite amie…

Spectateurs français mais aussi ceux dans le reste du monde vont être au rendez-vous pour découvrir la suite de Lupin, dont les 5 premiers épisodes avaient déjà été acclamés. La série mettant en scène Omar Sy a trôné parmi les plus populaires sur Netflix aux côtés d’autres productions au rayonnement international.

Source : Télé 7 jours