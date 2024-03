STALKER : la trilogie culte disponible sur consoles avec des nouveautés essentielles

Les trois premiers jeux de la licence culte STALKER sont disponibles dès aujourd’hui sur PlayStation et Xbox. Les joueurs consoles profiteront de quelques nouveautés et changements dans la trilogie STALKER : Legends of the Zone.

© GSC Game World

Si certains joueurs n’apprécient pas particulièrement de voir régulièrement des titres du passé en remasters ou remakes, d’autres s’enthousiasment de pouvoir découvrir ou revivre ces expériences sur les machines récentes.

Les joueurs PlayStation et Xbox vont justement pouvoir se plonger dans des jeux vieux de plus de 10 ans dès aujourd’hui. À la différence notable que c’est la première fois que ceux-ci sortent sur console. La collection STALKER : Legends of the Zone vient de sortir et elle comprend les trois premiers FPS de la licence.

La trilogie STALKER disponible sur PlayStation et Xbox avec quelques changements

L’événement de Partner Preview organisé par Xbox le mercredi 9 mars comptait quelques jolies surprises, comme de nouveaux jeux prévus dans le Game Pass. Le constructeur a aussi profité de l’événement pour dévoiler la collection STALKER : Legends of the Zone.

Elle comprend les trois premiers jeux de la licence culte de GSC Game World. La bonne nouvelle ici, c’est qu’il s’agit d’un « shadowdrop » : cela signifie que vous pouvez jouer dès maintenant à Shadow of Chornobyl, Call of Prypiat et Clear Sky sur Xbox Series, Xbox One, PS5 et PS4.

Zakhar Bocharov, spécialiste des relations publiques chez GSC Game World, explique que le studio a travaillé dur pour adapter les contrôles PC et les interfaces de l’époque aux consoles actuelles. Les jeux intègrent notamment une roue de sélection des armes et un système de visée légèrement modifié pour s’adapter au jeu à la manette, comme l’explique Xbox sur son blog.

Les versions pour consoles de la trilogie STALKER : Legends of the Zone deviendront compatibles ultérieurement avec les mods via mod.io. Xbox précise bien que les jeux sont actuellement proches des œuvres originales, mais qu’un mode haute fidélité est tout de même disponible sur Xbox Series et PS5.

En outre, le studio publiera un correctif plus tard dans l’année pour les deux machines qui apportera des améliorations graphiques supplémentaires et d’autres fonctionnalités. Notez que STALKER : Legends of the Zone coûte 39,99 € sur PlayStation et Xbox, mais que vous pouvez très bien prendre chaque jeu séparément pour 19,99 €. Il s’agit d’une bonne opportunité de découvrir la saga avant la sortie de STALKER 2 : Heart of Chornobyl.