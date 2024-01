GOG : un nouveau jeu gratuit disponible, ne ratez pas ce RPG d’une licence culte

© GOG

Si vous ne faites pas partie de ceux qui ont craqué pour Palworld, le jeu du moment qui cartonne sur Steam, vous feriez bien de vous tourner vers les titres un peu plus discrets disponibles dans les boutiques en ligne.

Actuellement, vous pouvez même profiter de 50 jeux gratuits sur GOG, dont certaines œuvres cultes comme The Elder Scrolls II : Daggerfall ou Quake II RTX. En plus de tous ces free-to-play, la plateforme propose en ce moment un nouveau jeu gratuit que devrait apprécier les amateurs de jeux de rôle.

Un nouveau jeu gratuit issu d’une licence culte à récupérer sur GOG

Jusqu’au dimanche 28 janvier à 15h, vous pouvez obtenir gratuitement le titre Mordheim : City of the Damned sur GOG. Pour cela, il suffit de cliquer sur « récupérer le jeu » sur la page principale de la boutique en ligne. Il ne vous reste plus qu’à vous connecter à votre compte (ou en créer un si ce n’est pas fait) et Mordheim : City of the Damned est à vous pour toujours.

En théorie bien sûr, puisque les contenus numériques ne sont malheureusement jamais à l’abri d’une disparition, comme l’a prouvé Sony en annonçant la suppression de plus de 1000 programmes récemment (avant de faire machine arrière).

Mordheim : City of the Damned pourrait séduire les fans de jeux de rôle. Le titre se déroule dans l’univers de la célèbre licence Warhammer. Plus précisément, il s’agit d’une adaptation du jeu de plateau culte du même nom appelé Mordheim.

Après la chute d’une comète, des unités s’affrontent dans la Cité des Damnés « pour gagner le contrôle de quartiers clés, à la recherche des convoités fragments de la pierre magique qui leur apporteraient gloire et fortune », indique le synopsis du jeu.

Dans le RPG, vous contrôlez des troupes dans des combats tactiques au tour par tour. Vous devez choisir parmi plusieurs factions, puis les faire progresser et les personnaliser pour en faire des soldats de plus en plus redoutables.

Évidemment, vous pouvez aussi affronter les unités d’autres joueurs dans le multijoueur en ligne. Il vous faudra une cinquantaine d’heures pour faire le tour du jeu offert par GOG en prenant votre temps, selon HowLongToBeat. La bonne évaluation de 74/100 de Mordheim : City of the Damned sur Metacritic prouve que le RPG vaut le détour.