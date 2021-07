Star Trek : pourquoi les acteurs portaient autant de maquillage dans la série ?

Dans la série Star Trek originale, les personnages portaient un maquillage très marqué. Particulièrement au niveau de leurs yeux. Leurs paupières étaient en effet recouvertes d’une épaisse couche de fard souvent très coloré. Ce détail qui parait aujourd’hui un peu kitch aux yeux des plus jeunes, avait néanmoins un but très précis.

Leonard Nimoy dans Stark Trek (1966) – Crédit : CBS Studios

À l’époque de la sortie de Star Trek en 1966, beaucoup de téléspectateurs avaient encore un téléviseur en noir et blanc. Dans les productions alors bicolores, il était très courant que les acteurs portent beaucoup de maquillage, afin de mieux faire ressortir leur regard. Dans les années 60, les téléviseurs, couleur ou non, étaient également bien plus petits que les écrans sur lesquels nous regardons nos séries actuelles. Il était donc plus difficile de mettre en avant les traits physiques et expressions du visage des personnages. Là encore, le maquillage faisait partie de ces accessoires indispensables pour toucher davantage le public.

Star Trek s’est adapté aux nouvelles technologies

C’est un procédé que l’on retrouve toujours dans le théâtre, dans lequel les spectateurs sont éloignés physiquement des comédiens. William Shatner et Patrick Stewart, acteurs phares de Star Trek, étaient d’ailleurs des habitués des planches, puisque tous deux venaient de la scène avant de rejoindre le petit écran. Porter ce type de maquillage « exagéré » n’avait donc rien d’inhabituel pour eux. Aujourd’hui, Shatner a embrassé la technologie, puisque ce dernier a demandé à la société StoryFile créer une version virtuelle de lui-même qui survivra après sa mort.

L’évolution du maquillage dans Star Trek est donc étroitement liée à l’évolution des technologies. Aujourd’hui, voir ces personnages avec une épaisse couche de fard à paupières bleu ou vert choquerait la plupart des téléspectateurs. Star Trek a su s’adapter aux nouveaux écrans. Au cinéma, les acteurs de la franchise ont gardé le même look général, mais le fard à paupières est bien plus léger et naturel. Les nouvelles caméras et techniques de réalisation suffisent maintenant à faire ressortir les regards des acteurs.

Selon des bruits récents à Hollywood, un nouveau film Star Trek serait en préparation. Il serait produit par JJ Abrams et écrit par Kalinda Vazquez, qui avait travaillé sur la série Star Trek : Discovery.

