Star Wars : pourquoi Yoda a-t-il fui son combat avec Palpatine ?

Yoda affronte Palpatine dans Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith – Crédit : Lucasfilm

Le dernier volet de la trilogie du préquel de Star Wars a offert aux fans de l’univers de George Lucas un duel tant attendu. Pendant un peu plus de quatre minutes, Yoda a affronté Palpatine, alias Dark Sidious, dans le Sénat. C’est un combat épique mêlant sabre laser et pouvoirs. Les spectateurs ont eu l’occasion de découvrir de quoi était capable le maître Jedi. Ce dernier possède une maîtrise incroyable de la Force. Cependant, Palpatine est un redoutable adversaire très puissant. En effet, Dark Sidious est l’un des personnages les plus dangereux de la galaxie, mais ce n’est pas le pire vilain de la saga.

Yoda a réalisé que Dark Sidious ne pouvait pas être terrassé par un sabre laser

Jusqu’à un certain point dans le duel, le combat semble être d’égal à égal. Néanmoins, Palpatine prend assez rapidement le dessus. À un moment, il fait même usage de l’éclair de Force, une puissante décharge électrique qui fait perdre à Yoda son sabre laser. Le maître Jedi accumule l’énergie de la décharge avant de la libérer soudainement.

Les deux adversaires sont alors violemment propulsés par cette énergie. Yoda chute de plusieurs mètres sur le sol du Sénat tandis que Palpatine arrive à se raccrocher à une capsule. Une fois au sol, Yoda prend la décision de s’enfuir. Non seulement il était fatigué physiquement, mais il était aussi éprouvé mentalement et émotionnellement après l’exécution de l’Ordre 66 qui a mené à la destruction de l’Ordre Jedi.

Comme l’a expliqué Matthew Stover dans sa novélisation de La Revanche des Sith publiée en 2005, « les nouveaux Sith ne pouvaient pas être détruits par un sabre laser ; ils ne pouvaient pas non plus être brûlés par la Force ». En fait, Yoda a compris que les Sith avaient évolué alors que les Jedi n’avaient pas changé et qu’ils ne se rendaient pas compte de ce qu’il était en train de se passer. Après la fuite de Yoda, Palpatine décide de se rendre sur Mustafar pour venir en aide à Dark Vador. Au final, la fuite de Yoda lui a permis de rester en vie pour entraîner Luke Skywalker. D’ailleurs, ce dernier reviendra dans la série sur Obi-Wan Kenobi.

Source : Screen Rant