Star Wars : Dark Vador a abandonné l’idée d’amener Luke Skywalker vers Côté Obscur de la Force

Star Wars est un univers vaste dont la mythologie est sans cesse enrichie. Sur Disney+, les fans peuvent déjà découvrir The Mandalorian et The Bad Batch. Mais Star Wars, ce n’est pas seulement des films, séries et jeux vidéo. De nombreuses zones d’ombres sont éclairées par les comics. Dernièrement, on apprenait dans un roman graphique que Boba Fett a perdu le corps de Han Solo ! Sans oublier qu’on sait désormais que Dark Vador peut vivre sans son armure, alimenté par la haine, dans Dark Vador # 12. Et c’est de nouveau ce comics, riche en révélations et canon, qui dévoile le moment où le seigneur Sith a abandonné l’idée d’amener Luke Skywalker vers le Côté Obscur de la Force.

Dark Vador réalise sur Exegol qu’il ne peut convaincre Luke Skywalker de le rejoindre

Dans le dernier numéro de Dark Vador # 12 publié chez Marvel Comics, Dark Vador abandonne ses espoirs de diriger la galaxie avec Luke Skywalker, son fils. Le seigneur Sith a une révélation en se rendant sur Exegol (monde secret des Sith), découvrant le véritable pouvoir de son maître, Palpatine. Celui qui se faisait autrefois appeler Anakin Skywalker décide qu’il n’essaiera pas de convaincre son fils de rejoindre le Côté Obscur de la Force. Exegol, apparu pour la première fois dans L’Ascension de Skywalker, est l’occasion pour Dark Vador de revoir ses plans. Car si le seigneur Sith a coupé la main de Luke Skywalker, il souhaitait réellement le convaincre de diriger la galaxie à ses côtés.

Dark Vador a déjà tenté de renverser Palpatine

Exegol a donc anéanti tous les espoirs de Dark Vador de concrétiser ce désir, pensant que Palpatine ne peut pas être vaincu en découvrant son véritable pouvoir. Sa seule option est donc de tuer Luke Skywalker. Ce moment est important dans l’histoire du seigneur Sith, le montrant au plus bas. Alors que ce dernier a tenté plusieurs fois de renverser Palpatine, cette idée est finalement abandonnée. Mais l’histoire a été tout autre. Dark Vador a bien « tué » son maître, se rachetant des fautes commises dans son dernier souffle. En intervenant, il sauve la vie de Luke Skywalker, alors qu’il souhaitait d’abord le corrompre, puis le tuer.

